– Hvis jeg kunne lage mitt eget parti, ville det vært fint

Carrie Bishop (37) skulle gjerne laget sitt eget parti for å f det som hun vil

– Men sånn er det ikke, sier hun.

Bishop bor sammen med mann, tre barn og en hund i en forstad til Richmond, hovedstaden i delstaten Virginia.

Hun er opptatt av miljø og skeptisk til liberale våpenlover, likevel velger hun å gi sin stemme til det republikanske partiet.

– Vi må respektere kvinners kropp, folk må bruke prevensjon og jeg er imot abort. Hvis det oppstår en forferdelig situasjon, forstår jeg det, men det er ikke slik det fungerer nå. Vi har en feministisk bevegelse, men vi må også respektere kroppen, sier hun.

Småbedrifter er også viktig for henne.

Kvinner i forstedene en viktig velgergruppe

Hun er oppvokst i en militærfamilie, utdannet antropolog og har en bror i Afghanistan. Det har blitt skrevet mange artikler den siste tiden om at nettopp høyt utdannede kvinner i forstedene går til demokratene. Men Bishop er ikke en av dem, selv om hun innrømmer at enkelte av hennes verdier ligger nærmere deres program.

– Men miljø og sosiale endringer kan jeg jobbe med lokalt, sier hun.

For trebarnsmoren er familien viktigst. Hun mener ekteskapet er hellig og at kapitalisme er en god ting. Hun er kritisk til hvordan velferdssystemet fungerer i dag.

– Det er noe som folk utnytter.

Bishop sier hun til en viss grad er tilhenger av et universelt helsesystem, men at hun vil kunne velge sin egen doktor. Den valgfriheten frykter hun kan forsvinne med demokratene.

Tett løp i Virginias 7. distrikt

I Virginias 7. distrikt forsøker den tidligere CIA-medarbeideren og demokratiske kandidaten Abigail Spanberger å vinne en plass i den amerikanske Kongressen. Hun kjemper mot republikaneren Dave Brat. Foto: Win Mcnamee / AFP

I distriktet der Carrie Bishop skal stemme, er det spesielt spennende i år.

Etter nesten 50 år med republikansk kontroll, kan Virginias 7. distrikt bli demokratisk. Her kjemper den tidligere CIA-medarbeideren og demokraten Abigail Spanberger en tøff kamp mot den sittende kongressmannen Dave Brat. Brat ble valgt inn for fire år siden og blir sett på som et symbol på den konservative Tea Party-bevegelsen.

– Jeg tror at uansett hvem som vinner, så kommer det til å gå bra. Jeg tror begge kandidatene er flotte mennesker, livet vil gå videre og jeg tror begge kan bidra med gode ting for Virginia, sier Bishop.

Republikaneren Dave Brat kjemper for å holde på sitt sete til Representantenes hus i Virginias 7. distrikt. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Det er et tett løp mellom de to kandidatene, men ifølge nettstedet firvethirtyeight ser det ut til å så vidt vippe republikanernes vei også i år.

Kritisk til Trump, men stemmer på han

Selv om Carrie Bishop stemte på Trump, betyr ikke det at hun er enig i alt han gjør. Hun synes det er trist at USA blir mer polarisert.

– Personlig synes jeg presidenten har et problem med munnen sin, og ikke klarer å stoppe og snakke. Jeg synes han har satt seg selv i en vanskelig situasjon. Hvem han er som person, som businessmann og far, representerer ikke meg, sier hun.

– Men du stemmer på partiet?

– Jeg stemmer på partiet. Jeg stemmer på ting jeg står for, sier hun.

– Hva tenker du om at de sier at kvinner som deg kan avgjøre valget?

– Det er interessant at folk bruker så mye penger og forskning på dette valget. Jeg synes vi kvinner er heldige som kan stemme, og bli hørt, men det viktigste er at begge sider kommer sammen lokalt og jobber sammen, og er snille, avslutter hun.