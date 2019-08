– Hvis jeg kunne byttet livet mitt mot den lille jenta som døde, hadde jeg ikke nølt et sekund

Grant var på handletur med de tre barna sine da masseskytingen startet på kjøpesenteret i El Paso, Texas lørdag formiddag.

– Moren min var et annet sted i butikken, da jeg først hørte skuddene, forteller Grant til NRK fra sykesengen på Del Sol Medical Center, der han får behandling for skuddskader.

Midt under intervjuet med NRK kommer de pårørende inn på rommet. Selv om Grant og sykehuset har invitert pressen inn, ønsker de nå ro. Men dagen før lot han seg intervjue av CNN.

Venterommet på intensivavdelingen er fullt av pårørende som venter på siste nytt om sine kjære. Ansiktene forteller om en smerte ingen skal oppleve.

Hele tiden strømmer folk til sykehuset, med blomster, kort og ballonger.

Gjerningsmannen skjøt tilbake

Grant kunne kanskje ha sluppet unna skadene, hadde det ikke vært for innsatsen for å forsøke å stanse massedrapsmannen.

Uten annet å ty til grep Grant det nærmeste han fant inne på Walmart.

– Jeg begynte å kaste flasker mot ham. Jeg er ingen baseballspiller, så det gikk i alle retninger, forteller Grant til CNN.

En flaske traff likevel gjerningsmannen, som skjøt tilbake mot 50-åringen.

– Da jeg ble truffet, var det som om det gikk av en håndgranat i ryggen min, forteller han.

Grant ble skutt i ryggen, men overlevde og så hvordan en kvinne ba for sitt liv med Pepsi-bokser som skjold da gjerningsmannen skjøt henne. Hun er blant de 22 drepte. 24 personer ble såret.

Gjerningsmannen skal ha publisert et rasistisk manifest rett før drapene. Saken etterforskes som et terrorangrep.

SORG: Ansatte på Walmart sørger på en vake etter masseskytingen i El Paso, Texas Foto: John Locher / AP

Ba for livet

Etter å ha blitt truffet, så Grant andre som liggende ba for livet.

– De lå på gulvet, og han skjøt dem i hodet, sier Grant.

– Hvis jeg kunne ha byttet livet mitt mot den lille jenta jeg så ble drept, hadde jeg ikke nølt et sekund. Hun hadde med seg skolesaker. Jeg er 50 år gammel. Livet mitt er nesten over, så jeg hadde byttet livet mitt mot hennes liv når som helst. Hvorfor vil noen drepe et uskyldig barn? spør Grant fra sykesengen.

Gjenforent med redningskvinne

På sykehuset treffer også Grant sin redningskvinne.

Donna Sifford jobber som grensekontrollør, men hadde fri og var ubevæpnet da hun havnet mitt i masseskytingen på Walmart.

Hun befant seg inne i en bilforretning, da Grant stormet inn med skuddskader.

– Det er en skytter inne. Kode brun! ropte han til Sifford og andre i butikken.

Han hadde lært den militære koden av faren.

Sammen med to Walmart-ansatte hadde Sifford allerede hjulpet en eldre kvinne ut av kjøpesenteret.

– Vi visste ikke hvor gjerningsmannen var. Vi dukket under to biler på nordsiden av Walmart. Chris mistet mye blod og var i ferd med å miste bevisstheten, sier Sifford.

En politimann som ikke var på jobb hadde en pickup-bil utenfor. Sifford hjalp Grant inn i bilen og sjåføren kjørte av gårde til sykehuset.

Gjenforent med Grant forteller Sifford at de to nå har fått et helt spesielt forhold.

– Vi ble knyttet sammen der. Jeg er bare så glad for at han klarer seg bra, sier Sifford.