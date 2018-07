I et intervju med britiske The Mail on Sunday, roser Donald Trump den britiske monarken.

– Dronningen er fantastisk! Hun er en fantastisk kvinne, så mye energi, smart og skarp, er karakteristikkene den frittalende presidenten bruker om henne.

Videre sier Trump at det var en ære å endelig få møte henne.

– Hun var utrolig. For en skjønn kvinne og så pen! Å ha en dronning som det, er flott.

På spørsmål om han fikk inntrykk av at dronningen likte ham, svarer Trump;

– Jeg kan ikke snakke for henne, men jeg kan fortelle deg at jeg likte henne. Vanligvis hjelper det. Jeg likte henne veldig godt.

Lurer på hva moren hadde sagt

De rosende ordene om dronning Elisabeth fortsetter i samtalen med journalist Piers Morgan fra den britiske avisen. Han møtte Trump om bord på presidentens fly.

– Hun er så skarp, så klok, så pen. På nært hold, ser man hvor pen hun er. Hun er en veldig spesiell person. Og måten hun har opptrådt på i så mange år.

– Hun har mange år igjen, fortsetter den amerikanske presidenten.

Donald Trump forteller journalisten at han har lurt på hva moren hans, som var tilhenger av dronningen, ville ha tenkt i et møte med henne.

– Jeg sa til henne; moren min var en stor tilhenger av deg. Hun ble født på Stornway på Hebridene. Det er veldig skotsk, som du vet. Det er ingen tvil om det.

MONARKEN OG PRESIDENTEN: De to fikk snakket sammen om mange temaer på møtet i Windsor castle. Foto: BEN STANSALL / AFP

Videre bekrefter Trump at de kom inn på Brexit i løpet av samtalen de to hadde;

– Jeg kan ikke snakke, du vet, jeg har fått klar beskjed fra mange mennesker om at du ikke snakker om samtaler med dronningen. Du vil ikke gjøre det. La meg si deg hva jeg kan snakke om. Hun er en fantastisk kvinne, hun er så skarp, så pen, og når jeg sier pen, mener jeg på innsiden og utsiden. Det er en flott kvinne, gjentar den amerikanske presidenten.

Vinket til demonstrantene

Etter møtet med dronningen, reiste Trump videre til Skottland, der han har brukt helgen på å spille golf.

Fra banen, vinket han til demonstrantene på utsiden av det hermetisk lukkede området. Mange hadde samlet seg med bannere og plakater med slagord mot presidenten.

VINKET FRA GOLFBANEN: USAs president Donald Trump vinket til de mange demonstrantene som hadde samlet seg utenfor golfbanen i Skottland. Foto: Peter Morrison / AP

Før han dro ut for å spille, tvitret han:

«Jeg har kommet til Skottland og skal være på Trump Turnberry i to dager med møter, telefonsamtaler og forhåpentligvis litt golf – min viktigste form for trening!

Været er flott og stedet er utrolig. I morgen reiser jeg til Helsinki for et mandagsmøte med Vladimir Putin»