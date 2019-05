Før besøket har utviklingsministeren lest rapportene om noen av de yngste ofrene. Også småbarn utsettes for massevoldtekter og seksuell tortur i Den demokratiske republikken Kongo.

– Her brukes voldtekt som et våpen og det har pågått over mange år. Det er grusomme historier, forteller Ulstein til NRK.

Han forteller om et av tilfellene der en fireårig jente var påført betydelige fysiske skader etter en gruppevoldtekt. Hun måtte gjennom omfattende medisinsk behandling.

40-årige Anaziata er en av Kongos kvinnelige ofre. Hun fikk leppene skåret av etter at hun var blitt tatt til fange av en militsgruppe og utsatt for flere voldtekter. Bildet er tatt i mai 2013. Foto: Junior D. Kannah / Afp

Flykter fra smitte og overgrep

Norges utviklingsminister er invitert til Uganda for å se hvordan landets myndigheter håndterer 1.3 millioner flyktninger. Mange av dem er kvinner og barn fra DR Kongo.

De flykter fra et pågående Ebola-utbrudd, krigføring og overgrep.

I deler av DR Kongo benytter militsgruppene seksuell tortur som en del av sin krigføring.

I DR Kongo utsettes kvinner for systematisk seksuell tortur. For mange av ofrene er det vanskelig å leve videre etter overgrepene Foto: Eirik Veum / NRK

– Systematiske overgrep, massevoldtekter og seksuell tortur omtales som masseødeleggelsesvåpen. Det er en riktig beskrivelse. Kvinnene ødelegges, men også deres familier og lokalsamfunn, ja hele nasjoner blir traumatisert, forteller Ulstein.

Kvinnene tør ikke gå ut

Fra flere områder kommer det rapporter om systematisk bruk av voldtekter som en metode for å ramme fienden.

Det skjer i land som Sør-Sudan, i Den sentralafrikanske republikk og i DR Kongo. Konsekvensene er hele samfunn i oppløsning.

– I Kongo er det enorme naturressurser, men de blir ikke utnyttet godt nok. Mange kvinner tør ikke gå ut for å dyrke jorda fordi de er redde for å bli utsatt for overgrep, sier Ulstein.

Ulstein skal også møte presidenten i DR Kongo, Felix Tshisekedi. I samtalene vil utviklingsministeren vektlegge at Norge vil bidra i kampen mot seksualisert vold samt styrke de sivile og politiske rettighetene i landet.

FN-styrkene i DR Kongo har ennå ikke maktet å skape stabilitet. Fortsatt utsettes kvinner og barn for systematiske seksuelle overgrep. Foto: JOHN WESSELS / AFP

Møter fredsprisvinner

Mandag møter Ulstein en av dem som har bidratt til å bekjempe seksuell tortur brukt som våpen i krigføring. Den kongolesiske legen Denis Mukwege ble tildelt Nobels fredspris i fjor.

– Det blir veldig sterkt å møte ham Jeg ser frem til å fortelle hvor høyt vi verdsetter hans arbeid. Vi kommer til å øke vår økonomiske støtte til hans klinikk, sier Ulstein.

Flyktningene ses på som ressurser

Under sitt opphold har Dag-Inge Ulstein besøkt flere områder i Uganda der flyktninger fra nabolandene oppholder seg. Han mener måten utfordringene løses på bør brukes som modell for andre land som opplever stor pågang av flyktninger.

Ulstein tror at ugandiske myndigheter ikke ville vært i stand til å håndtere en så stor mengde flyktninger hvis de lot dem ble sittende passive i store mottaksleire.

Flyktninger fra DR Kongo har ankommet leiren Nyakabande i Uganda. Foto: James Akena / Reuters

– Her løses utfordringene på en langt mer offensiv måte enn vi er vant til. Flyktningene blir sett på som en ressurs. De får tilbud om traumebehandling og sendes deretter til egne landsbyer. Der kan de skape seg et hjem og et levebrød. Slik integreres de inn i samfunnet, forteller Ulstein.