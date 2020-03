– Harvey Weinstein er korona-smittet

Filmprodusenten soner i høysikkerhetsfengselet Wende Correctional Facility nær Buffalo i delstaten New York.

Meldingen om at han er smittet av koronaviruset, gjengis av en lokalavis tilknyttet utgiverorganisasjonen CNHI, Niagara Gazette. Den viser til kilder i fengselsvesenet, og siteres av flere aviser.

Nå har en formann for betjentene i fengselet åpent bekreftet opplysningen til nyhetsbyrået Reuters.

Weinstein er satt i isolasjon i fengselet, skriver New York Post.

Ble testet pga hoste

Etter domsavsigelsen forrige uke ble Weinstein ført til fengselet på Rikers Island, men timer senere ble han fraktet til et sykehus på Manhattan med det som omtales som hjerteproblemer og brystsmerter.

Det var her han skal ha blitt testet for korona fordi han hadde hoste, ifølge New York Post.

Weinstein kan ha blitt smittet på Rikers Island, kort tid før han ble overført til høysikkerhetsfengslet.

15.000 personer er koronasmitet i delstaten New York, er USAs hardest rammede område.

I forrige uke ble Weinstein dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelt overgrep. Straffeutmålingen kom etter at en jury 24. februar kjente Weinstein skyldig i seksuelt overgrep mot produksjonsassistenten Mimi Haleyi i 2006, samt i voldtekt av en annen kvinne i 2013.

Nærmere 90 kvinner, blant dem Hollywood-stjerner som Angelina Jolie og Salma Hayek, har anklaget Weinstein for overgrep.