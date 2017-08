– Harvey-ødeleggelsene blir større enn etter Katrina

Guvernøren anslår at det vil bli utbetalt mer penger til nødhjelp etter Harvey enn hva det ble etter orkanen Katrina som traff New Orleans i 2005.

Det ble gitt omtrent 940 milliarder kroner i føderal støtte etter Katrina, og så langt har eksperter anslått at Harvey har ført til materielle og økonomiske ødeleggelser for omtrent 325 milliarder kroner.

Flere omkommet

Uværet Harvey traff Texas fredag, og har ført til store oversvømmelser og ødeleggelser. Flere enn 20 personer er så langt bekreftet omkommet. Myndighetene i Houston sjekker også om flere andre dødsfall kan knyttes til uværet.

En redningsarbeider ved et leilighetsbygg i Houston. Foto: Scott Olson / AFP

Onsdag ble et eldre par og fire barn funnet omkommet i en bil etter å ha vært savnet siden søndag. De hadde forsøkt å komme seg unna flommen i Houston da bilen ble dratt med av vannmasser.

Tidligere samme dag ble et ungt barn funnet klamrende fast til sin druknede mor i sørøstlige Texas.

Øker antall redningsarbeidere

Guvernør Abbott sa onsdag at 14.000 medlemmer fra nasjonalgarden i Texas har blitt satt i arbeid. Det er det største antallet utplasserte medlemmer noensinne. Ifølge BBC er flere på vei for å hjelpe til i de utsatte områdene.

Over 30.000 mennesker har blitt plassert i forskjellige tilfluktssentre i Texas, og det foregår fremdeles et intensivt redningsarbeid for å hjelpe folk som er fast i flommen.

Evakuerte innbyggere på et tilfluktssenter i Houston. Foto: David J. Phillip / AP

Det er forventet tørrere vær i Texas de kommende dagene. Stormen traff den sørvestlige delen av Louisiana onsdag morgen lokal tid, og ifølge meteorologer beveger stormen seg i en nordøstlig retning samtidig som den blir svakere.