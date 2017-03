– Geert Wilders er en fare for verden

– Geert Wilders er ikke bare en fare for Nederland, han og de andre populistene er en fare for hele verden, sier lederen i partiet Groen Links, Jesse Klaver, til NRK.

Partinavnet kan oversettes til Grønne Venstre, og det har fått en oppgang på meningsmålingene den siste tiden.

I dag er Jesse Klaver naturligvis ute på gatene for å overbevise velgerne om at de må stemme på han i morgendagens valg.

Les også: Driver geriljapolitikk mot Geert Wilders

NRK møter ham i byen Leiden, der den 30 år gamle partilederen smiler bredt og er optimistisk.

Partiet til Jesse Klaver har en entusiastisk tilhengerskare. Partiet har hatt en fremgang på meningsmålingene den siste tiden, og ligger nå på tredjeplass. Her er partileder Jesse Klaver utenfor togstasjonen i byen Leiden. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– Målet er å bli størst

Geert Wilders og Frihetspartiet ligger best an på de siste meningsmålingene, men det er tett på toppen mellom de store.

De siste tallene antyder en oppslutning på 24 prosent for Frihetspartiet, 21 prosent prosent for Kristendemokratene, med den sittende statsministeren Mark Rutte i spissen, og 19 prosent for Grønne Venstre.

NRK spør Jesse Klaver om målet er å bli parti nummer to, men får som svar at det bare er verdt å streve etter førsteplassen.

– Vår politikk er ikke basert på frykt og hat, den er basert på håp, sier Klaver.

– Dette er et viktig valg, fordi det kommer før det franske og det tyske. Vi kan vise at vi kan slå populistene.

Urix spesial om valget i Nederland Du trenger javascript for å se video. Urix spesial om valget i Nederland

Handler ikke om innvandring

Partileder Klaver mener det er mulig å vinne ved å bry seg om noe annet enn innvandring.

– Jeg snakker med mange, og i de første minuttene handler det om innvandring, men raskt går samtalene over i sosioøkonomiske forhold. Jeg mener at det folk egentlig bryr seg om, er økonomi, arbeidsplasser og boliger, forteller Klaver.

– Jeg tror vi må forbedre folks liv. Folk som støtter Geert Wilders, har problemer, og vi må hjelpe dem med de problemene i stedet for å peke på syndebukker, sier Klaver.

Det er Geert Wilders og hans Frihetsparti som er mest populære i Nederland nå. Det ligger an til at han blir bedt om å danne regjering etter morgendagens valg. Foto: Yves Herman / AP

Kan gå inn i koalisjon

Resultatet av morgendagens valg kan bli at Frihetspartiet blir bedt om å danne regjering, men ikke greier å få et flertall bak seg i koalisjonen.

De politiske spekulasjonene går derfor på at neste runde blir et koalisjonsforsøk mellom Kristendemokratene og Grønne Venstre.

En følger av disse spekulasjonene, og dette kommer rett fra Geert Wilders, er at Klaver, med marokkansk far og mor av indisk avstamning, vil bli innvandringsminister.

– Wilders burde ikke bekymre seg for om jeg blir innvandringsminister, sier Klaver.

– Han burde bekymre seg om jeg blir den neste statsministeren i Nederland.