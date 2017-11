– French og Moland planla flukt

Ifølge VG skriver French at de to nordmennene smuglet inn verktøy i fengselet. De skal ha vurdert å fjerne veggplater og å ta seg ut gjennom taket.

Kari Hilde French har skrevet bok om tiden i Kongo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Samtidig jobbet norske og britiske myndigheter med en diplomatisk løsning for å få dem overført til hovedstaden Kinshasa, og deretter til Norge.

Fengselsdirektøren i Kisangani hevdet i 2011 at de hadde stanset et fluktforsøk. Det avviser Kari Hilde French i boka, men hun bekrefter at de hadde planer om å flykte på den tiden.

«De to hadde laget et sinnrikt system som gjorde det mulig for dem å klyve opp på himlingen og grave et hull i muren ut mot gaten. De håpet dette en dag kunne bli fluktveien ut. Hvordan de hadde klart å jobbe med dette i stilhet, er nærmest et under,» skriver hun.

Tjostolv Moland ble funnet død på cella i Kisangani i 2013. Joshua French ble dømt for å ha drept kameraten, selv om obduksjonsrapporten konkluderte med at Moland hadde tatt sitt eget liv.

French kom tilbake til Norge i mai, og ble lagt inn på sykehus. Han ble skrevet ut i september, og har bekreftet at han også skriver bok om tiden i Kongo.