– Forholdet mellom USA og Sør-Korea har aldri vært bedre

Mike Pence innleder i dag en 10-dagers rundreise i Asia med et besøk i den sørkoreanske hovedstaden. Søndag møtte han amerikanske soldater i Seoul.

Den amerikanske visepresidenten lovet soldatene at Donald Trump vil fortsette oppbyggingen av landets militære styrker, gi soldatene de ressursene som trengs for at de skal kunne løse sine oppdrag og deretter komme hjem i live. – Det er et løfte, understreket Mike Pence.

Pence roste også soldatene for måten de håndterer utfordringene USA møter på Koreahalvøya nå. Han understreket også at forholdet mellom Sør-Korea og USA aldri har vært sterkere.

Mike Pence la ned en blomsterkrans ved et krigsmuseum i Seoul for å minnes ofrene etter Koreakrigen (1950-1953). Foto: POOL / Reuters

Politiske samtaler

Under besøket i Sør-Korea skal Mike Pence ha samtaler med landets myndigheter om hvordan trusselen fra Nord-Korea skal håndteres.

– Det innebærer også militære reaksjoner, sier en utenrikspolitisk rådgiver fra Det hvite hus til avisen The Telegraph. Det betyr at USA sannsynligvis fortsatt vurderer et militært angrep på Nord-Korea.

Mike Pence skal ha møter med politiske ledere fra Japan, Australia, Indonesia og Sør-Korea de neste dagene.

Betydelig militært nærvær

USA har i dag nærmere 30.000 soldater stasjonert i Sør-Korea. I tillegg skal amerikanerne disponere mer enn 300 stridsvogner, over 100 kampfly og betydelige sjøstridskrefter i et eventuelt angrep på Nord-Korea. De amerikanske styrkene i Sør-Korea har i tillegg blitt forsterket med 24 angrepshelikoptre.

Det er slike kamphelikoptre de amerikanske styrkene i Sør-Korea har fått som forsterkninger. Dette er fra en øvelse ved den spanske byen Zaragoza i november 2015. Foto: PAUL HANNA / Reuters

Reagerer på mislykket rakettest

Rundreisen til Mike Pence har lenge vært planlagt, men er blitt høyaktuell etter de siste dagers utvikling på Koreahalvøya. Nord-Korea og USA har skjerpet tonen seg imellom og truer hverandre med militære angrep. Søndag forsøkte Nord-Korea å gjennomføre en rakettest som skal ha vært mislykket.

Mike Pence sa søndag at prøveoppskytingen er nok en nordkoreansk provokasjon og viser at landet kan utgjøre en trussel.

USAs president Donald Trump har ikke ønsket å kommentere den mislykkete testen.

I Seoul er mange innbyggere bekymret over utviklingen og utspillene som har kommet fra USA og Nord-Korea de siste dagene.

– Etter at Trump ble president ser det ut til at politikken har blitt mer truende overfor Nord-Korea. Det skremmer meg at det kanskje kan føre til krig, sier 25-årige Kim Ji-Eun til Reuters.

Hun får støtte av en annen Seoul-innbygger, 28-åringen Kim Sun-Woo:

– Det virker som om det er USA er i føringen overfor Nord-Korea. Som sørkoreaner mener jeg det er Sør-Korea som bør være førende i å løse problemene med Nord-Korea i stedet for bare å følge USA, hevder Kim overfor Reuters.