– Forholdet mellom Tyrkia og Russland blir stadig bedre

– Vi samarbeider aktivt for å løse de mest akutte krisene, og det gjelder først og fremst Syria sa Russlands president Vladimir Putin under starten av samtalene med Tayyip Erdogan i Kreml i Moskva i ettermiddag lokal tid.

– Jeg er spesielt glad for å kunne konstatere, noe få hadde trodd var mulig, at våre militære og etterretningstjenestene har etablert tett og har effektiv kontakt sa Putin.

Nesten åpen konflikt

Den tyrkiske presidentens besøk til Russland skjer samtidig som russiske myndigheter har lettet på de fleste av de økonomiske straffetiltakene som ble innført etter at Tyrkia i november 2015 skjøt ned et tyrkisk jagerfly på grensen mellom Tyrkia og Syria.

Russland stoppet da alle charterreiser til Tyrkia og innførte også forbud mot import av en rekke grønnsaker, begge tiltak som har rammet den fra før hardt pressede tyrkiske økonomien hardt.

President Putin brukte svært harde ord mot Erdogans styre etter nedskytingen og mente at han forrådte ideen til det moderne Tyrkias grunnlegger Kemal Atatürk.

Men med hjelp fra blant annet Kasakhstan roet situasjonen seg utover våren 2016 noe ned, og i sommer kom Erdogan med en unnskyldning for nedskytingen av jagerflyet. Putin var også raskt ute med å gi full støtte til Erdogan under kuppforsøket i juli, og siden den gangen har forholdet mellom de to landene gradvis blitt bedre.

Tayyip Erdogan måtte til slutt be Putin om unnskyldning for nedskytingen av jagerflyet i november 2015. Foto: POOL / Reuters

Før Erdogans besøk til Russland ble ytterligere noen av straffetiltakene opphevet, som en klar gest for å vise at Russland å ønsker å få forholdet til Tyrkia tilbake til det nivå det var før nedskytingen av jagerflyet. Tyrkiske entreprenører er igjen også velkomne på det attraktive russiske markedet.

Russland og Tyrkia samarbeider for fred i Syria

Tyrkia og Russland sammen med Iran har vært initiativtakere til forhandlinger mellom den syriske regjeringen og opposisjonen i landet, forhandlinger som i store deler av Syria har ført til at kamphandlingene har stoppet opp.

Det var også et samarbeid mellom Tyrkia og Russland som gjorde det mulig for syriske regjeringsstyrker og president Bashar al-Assad å gjenvinne kontrollen over Syrias største by Aleppo før jul 2016.

Tirsdag og onsdag denne uken møttes så generalstabssjefene for Russland, Tyrkia og USA i den tyrkiske feriebyen Antalya for å drøfte tiltak som kan hindre episoder mellom landende i og over Syria og forbedre tilliten mellom militære på bakken.

Økonomisk samarbeid i gang igjen

Mye av det økonomiske samarbeidet mellom Tyrkia og Russland stoppet opp etter nedskytingen av det russiske jagerflyet, men president Erdogan har med seg en stor næringslivsdelegasjon til Moskva for å diskutere hvordan dette kan komme i gang igjen. det gjelder blant annet byggingen av et russisk atomkraftverk i Tyrkia og sag og transitt av gass.