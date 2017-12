– Fjerner klima som en global trussel

Trump kommer i stedet til å vektlegge USAs behov for å gjenvinne sin økonomiske konkurranseevne i verden, skriver The Guardian som siterer kilder i det White hus.

Trump lovet i valgkampen at han ville om omgjøre mange av Obamas initiativ for å beskytte klima og miljø.



I sommer trakk han landet fra Parisavtalen for klima. En avtale der USA forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser med 25–28 prosent av 2005-nivå innen 2025.

Samtidig som Trump-administrasjonen gjør seg klar til å presentere ny nasjonal sikkerhetsstrategi kom det i dag en ny rapport som hevder at tre ekstreme værforhold som skjedde i 2016 skyldes menneskeskapte klimaendringer.



Satser på sikkerhet og økonomi

Ifølge kilder i det White hus er Trumps nye nasjonale sikkerhetsstrategi et samarbeid mellom alle de ledende byråene regjeringen som inkluderer sikkerhet, utenrikspolitikk og økonomi.

Ifølge en annen høytstående kilde i det White hus, er hovedforskjellen mellom Trump sikkerhetsstrategi og forgjengeren at det blir lagt mer vekt på sikkerhet ved grenseoverganger og økonomiske problemer.

Nettstedet The Federalist som først rapporterte nyheten siterer et dokumentutkast til nasjonal sikkerhetsstrategi. Der det kommer frem at Trump-administrasjonen vil motarbeide alle forsøk på å redusere forbrenningen av olje, gass og kull for energi.