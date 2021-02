Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kristersson skal legge fram sine krav på et møte med de andre partilederne i Sverige onsdag, skriver han i et innlegg i Dagens Nyheter.

Moderaternas leder tar et endelig farvel med den smittevernstrategien som har skilt Sverige fra omverdenen, og som har vært fulgt av regjeringen til sosialdemokraten Stefan Löfven.

Moderaternas leder Ulf Kristersson vil bryte med Sveriges koronastrategi. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

I den svenske forvaltningsmodellen har byråkrater i selvstendige direktorater hatt et stort ansvar. Slik var det da Moderaterna selv hadde regjeringsmakten under svineinfluensaen.

Da var også Anders Tegnell en sentral aktør. Men får Moderaterna viljen sin nå, skal han vingeklippes.

Det svenske høyrepartiets leder skriver dette om hvordan usikkerheten rundt koronapandemien burde ha vært håndtert:

– Når man må styre i tåka, er det bare regjeringen som kan ta ansvar. Og beslutningene bør utgå fra et forsiktighetsprinsipp.

Taggerne i Stockholm gir også uttrykk for sin frustrasjon over koronapandemien, her fra bydelen Södermalm. Foto: ANDERS WIKLUND / AFP

Paradoksenes paradis

– Den svenske linjen i kampen mot koronasmitten, med relativt sett mildere restriksjoner enn i andre land, har vært et paradoksenes paradis. Det skriver kommentatoren Göran Eriksson i Svenska Dagbladet.

Han skriver at Sverige har vært hyllet av dem som vanligvis ikke er landets venner, som høyresiden i USA. Hjemme i Sverige har det vært omvendt. Der har kritikken mot koronasmitten først kommet fra ytre høyre og Sverigedemokraterna.

Etter hvert har kritikken økt i styrke, også fra opposisjonspartiet Kristdemokraterna. Men det er først nå det største opposisjonspartiet på borgerlig side tar et større oppgjør.

Moderaterna krever at regjeringen tar makten fra ekspertene og i større grad styrer smittevernet selv.

Statsminister Stefan Löfven har gått mer direkte inn i smittevernkampen siden i fjor høst, men opposisjonen krever enda større innsats. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Krav om skjerpet smittevern

Moderaterna lanserer nå en rekke krav til regjeringen. Ett av dem er at landet får en samlet politisk kriseledelse, slik det er i Danmark, Norge og Finland.

Partiet vil også ha lovbestemt påbud om å bruke munnbind i kollektivtrafikken. Skianlegg og andre sportsanlegg må kunne stenges raskt ned ved behov. Mer av smittevernet må styres av regler, ikke anbefalinger. Prøvetagning og smittesporing av koronavirus må øke.

Moderaterna krever også et større engasjement fra regjeringen i vaksineringen og bedre støtteordninger for dem som rammes av koronapandemien.

Anders Tegnell er omstridt, men i desember ble han hyllet i form av en pepperkakefigur under en førjulsutstilling i Arkdes arkitektur- og designmuseum i Stockholm. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Politibeskyttelse

Lederne av Sveriges smittevern har både vært hyllet og skarpt kritisert. Noen av dem har fått politibeskyttelse etter trusler. Statsepidemiolog Anders Tegnell og generaldirektør Johan Carlson i Folkhälsomyndigheten, har stått i stormens sentrum, skriver nyhetsbyrået TT.

Truslene begynte å komme allerede i fjor vår, men de har økt i det siste. Statsminister Stefan Löfven sier at de fyller ham med sinne:

– De har tråkket over en grense når folk som bare gjør jobben sin og sitt beste for å beskytte folks liv under en pandemi, utsettes for dette.

Det er registrert 12.649 døde av covid-19 i Sverige ifølge Worldometers statistikk tirsdag morgen.