Bare i dag har over 9000 muslimske rohingyaer krysset grensen fra Myanmar og over til nabolandet Bangladesh, opplyser FN.

Rohingya-barn, fra en familie som ikke har lagt ut på flukt, samlet mandag inn ved utenfor Buthidaung i delstaten Rakhine. Foto: STRINGER / Reuters

Siden hæren i Myanmar startet sine aksjoner mot rohingyaene 25. august, har 379.000 søkt tilflukt i nabolandet, melder AFP.

Likevel sier den politiske analytikeren Tom Lambert ved Andaman Research & Advisory, en rådgivningsgruppe som konsentrerer seg om Myanmar, at så langt er volden begrenset til enkelt områder.

PÅ FLUKT: Rakhine er en delstat i Myanmar. Foto: Grafikk: Bjarte Misund / NRK

Får ikke bevege seg fritt

Til tross for de mange som har flyktet fra Rakhine de siste tre ukene, sier at kampene så langt har begrenset seg til et par av delstatens 17 kommuner.

– Det foregår grusomme ting i Rakhine akkurat nå, men et lite positivt poeng er at volden ikke har spredd seg til resten av delstaten, sier Lambert, som har arbeidet for FN i Myanmar.

Han sier at det i dag er rundt 100.000 muslimske rohingyaer i leire i Rakhine. Lambert beskriver dem som i praksis innesperret.

Også resten av de mellom 700.000 og 900.000 rohingyane i Myanmar lever under svært strenge restriksjoner.

– De får ikke lov til å bevege seg utenfor landsbyene sine. Hvis de må reise utenfor landsbyene for å få tilgang til forskjellige tjenester må de betale urimelig høye summer. Generelt sliter rohingyaene med å skaffe seg et levebrød og de mangler tilgang til helsetjenester der de bor, sier Lambert.

Med alt de eier i en bag, flykter folk fra volden i Rakhine-delstaten tirsdag i denne uken. Foto: STRINGER / Reuters

Stengt ute fra utdanning

Muslimer og buddhister pleide å gå på skole sammen i Rakhine før sammenstøtene i 2012.

Nå er skolene adskilt og der rohingyaer kan gå skole, slutter all skolegang når de fyller 18.

– Resultatet er at en hel generasjon vokser opp uten tilgang til skikkelig utdanning og det skaper store problemer i samfunnet, sier Tom Lambert.

Vanskeligere siden 2012

Forholdet mellom muslimske rohingyaer og buddhister i delstaten Rakhine har vært spent i århundrer.

Spent i Rakhine i mange tiår Ekspandér faktaboks Forholdet mellom muslimske rohingyaer og buddhister i delstaten Rakhine har vært vanskelig i flere hundre år.

Forholdet forverret seg under 2. verdenskrig. Da støttet rohingyaene britene, mens buddhistene støttet japanske styrker som invaderte det da britisk-kontrollerte Burma fra Thailand i sørøst. Det var da harde sammenstøt mellom muslimer og buddhister.

I 1947 gjorde muslimske rohingyaer opprør og prøvde å få til en selvstyrt region i forbindelse med at Myanmar i januar 1948 ble selvstendig fra Storbritannia.

1 1961, 1993, 2001 og 2004 var det sammenstøt mellom muslimer og buddhister.

I 2012 ble flere hundre drept og 140.000 drevet på flukt i omfattende sammenstøt og opptøyer.

I oktober 2016 gikk militæret i Myanmar til store aksjoner mot rohingyaene i Myanmar etter at politistasjoner på grensen til Bangladesh var angrepet av ukjente gjerningsmenn. Militærets aksjon førte med seg omfattende menneskerettighetsbrudd og ble fordømt av blant annet FN og USA.

25. august 2017 gikk militante rohingyaer til angrep på over 30 politi- og militærposter. Angrepene var i hovedsak mislykkede, men militæret reagerte med omfattende aksjoner og over 300.000 rohingyaer har flyktet i løpet av tre uker.

– Rohingyaene er sannsynligvis det mest venneløse folket i verden. De har absolutt ingen som taler deres sak, sa talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger, Kitty McKinsey, i 2009.

I årene etter McKinseys uttalelse er situasjonen blitt kraftig forverret.

Leder i Den norske Burmakomité, Audun Aagre, kom hjem fra Myanmar tirsdag og beskriver situasjonen slik:

– Det er en helt forferdelig situasjon med snart 400.000 rohigyaer som har flyktet og drevet på flukt og en hærsjef som har sagt at han ønsker å fordrive så mange som mulig, sier Aagre til NRK.