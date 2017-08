Det melder den svenske avisen Expressen lørdag.

Mange Facebook-brukere for opp melding at siden er nede på grunn av vedlikehold for øyeblikket, og sier at brukerne skal kunne logge seg på igjen i løpet av få timer. Andre igjen klarer ikke å få opp siden i det hele tatt.

Også mange Instagram-brukere har problemer med å komme seg inn

på kontoene sine.

Det er usikkert hvor omfattende Facebook-problemet er på verdensbasis, men det ser ut til å være tilbake i drift i Norge.

Saken oppdateres.