For en knapp uke siden utstedte Den internasjonale straffedomstolen i Haag en arrestordre mot president Vladimir Putin.

Noen få dager etter at Dimitry Medvedev truet Den internasjonale straffedomstolen i Haag, retter han nå trusler mot Tyskland og andre land.

– La oss tenke oss – selv om jeg ikke tror at det vil skje – lederen i en atommakt reiser utenlands, la oss si til Tyskland – og han blir arrestert der ...

– Hva vil det innebære? Det vil bety en krigserklæring rettet mot den russiske føderasjonen. I så fall vil alt vi har av raketter bli sendt til Bundestag og til kontoret til forbundskansleren, sier Medvedev, som også har vært både president og statsminister i Russland.

Den tyske nasjonalforsamlingen Bundestag. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Tyske Deutsche Welle siterer verbale angrep som Medvedev skal ha lagt ut på russiske sosiale medier.

ICC: – Russland prøver å hindre arbeidet vårt

Torsdag kommenterte krigsforbryterdomstolen i Haag for første gang truslene fra Russland.

ICC er bekymret over Russlands verbale angrep som er rettet mot selve domstolen, skriver Al Jazeera.

Sjefanklager i Den internasjonale straffedomstolen i Haag, Karim Khan. Foto: POOL / Reuters

Domstolen mener at Russland forsøker å undergrave deres arbeid og dermed svekke den internasjonale kampen mot krigsforbrytelser.

Det var sist mandag at tidligere president Medvedev som nå er nestleder i det russiske sikkerhetsrådet, truet domstolen i Haag.

– Det er fullt mulig å se for seg at et hypersonisk missil som blir skutt opp fra et russisk skip i Nordsjøen rettes mot domsbygningen i Haag, sa Medvedev.

– Alle mennesker beveger seg under Gud og raketter ... Se forsiktig opp mot himmelen, advarte den tidligere russiske presidenten, skriver Al Jazeera.

Risikerer livslang arrestordre

Vladimir Putin risikerer at arrestordren mot ham blir stående så lenge han er i live, ifølge sjefanklager i Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

– Det er ingen foreldelsesfrist for krigsforbrytelser, sier Karim Khan i et intervju med BBC.

Sjefanklager i ICC, Karim Khan besøkte Ukraina 28. februar. Foto: HANDOUT / AFP

Han viser til at dette var ett av prinsippene i forbindelse med Nürnbergprosessen etter annen verdenskrig.

– Med makt kommer ansvar

– Individer, uansett hvor de befinner seg i verden, må anerkjenne at loven eksisterer, og at med makt så kommer ansvar, sier Karim Khan videre.

Den internasjonale straffedomstolen mener de har identifisert hundrevis av barn som har blitt tatt fra barnehjem i Ukraina, og har blitt gitt til adopsjon i Russland.

– Dette er det første konkrete steget, det foregår også andre undersøkelser i Ukraina, sa Karim Khan.

Arrestordren fra ICC betyr at den russiske presidenten vil bli arrestert og utlevert til domstolen i Haag hvis han setter sine bein i et av de 123 landene som har ratifisert Roma-vedtektene.

– Meningsløs arrestordre

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist anklagene og kaller arrestordrene meningsløse.

Talskvinne Maria Zakharova kaller arrestordren meningsløs. Foto: OLGA MALTSEVA / AFP

– Den internasjonale straffedomstolens avgjørelser har ingen betydning for landet vårt, ei heller fra et juridisk synspunkt, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova.

Medvedev sa tidligere i uka at arrestordren mot Putin ikke er verd papiret den er skrevet på.

– Man trenger ikke forklare hvor dette papiret hører hjemme, tvitrer Medvedev, og illustrerer med en emoji av en rull med toalettpapir.

Arrestordrene mot Putin blir i stor grad sett på som symbolske ettersom Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon.