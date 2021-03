– Et godt tegn, sier konfliktforsker om forslag til våpenhvile i Jemen

Saudi-Arabia har kunngjort at de vil legge fram en plan for en FN-overvåket våpenhvile med houthiene i Jemen. Det kan gi et lite håp om et gjennombrudd i en av de verste humanitære katastrofene i vår tid.

Målet er å få slutt på sulten

Cecilie Hellestveit som er konfliktforsker ved Folkehelseinstituttet, sier initiativet innebærer en våpenhvile for hele Jemen. Hun sier forslaget har to viktige elementer. Det ene er at man skal åpne flyplassen i hovedstaden Sanaa:

– Den har vært stengt siden 2016 og har vært medvirkende til at man ikke har fått mat inn.

Det andre, som er viktig, er at sentralbanken i landet skal åpnes. Den ble oppløst i 2016 og har vært sterkt medvirkende til at folk ikke har hatt penger. Hverken til å kjøpe mat utenifra eller i Jemen, sier hun.

– Dette er et våpenhvileinitiativ som tar sikte på å gjøre noe med sultsituasjonen i Jemen, sier hun til NRK.

Mange titusener av barn har dødd av sult i løpet av de seks årene krigen har vart.

Internasjonal fordømmelse av Saudi-Arabia

Saudi-Arabia har blitt fordømt internasjonalt for krigen. Planen blir lagt fram mens myndighetene i Riyadh jobber for å få forholdet til USA på rett kjøl etter at Joe Biden tok over som president. Han har krevd at krigen stanses, og har stanset salget av våpen som brukes i krigen.

I krigen er mange sivile drept i luftangrep og embargoen har skapt forsyningskrise i et land på randen av en sultkatastrofe.

Så sent som søndag angrep saudiarabiske fly mål i Sana, og et produksjonssenter for mat i havnebyen Hodeida.

Fakta om Jemen Ekspandér faktaboks Republikk på Den arabiske halvøy med rundt 30 millioner innbyggere.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere.

De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen.

I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 22.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.

Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 112.000 mennesker er drept i krigen.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid.

20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp.

Mandag tilbød Saudi-Arabia houthiene en våpenhvile, som blant annet ville innebære gjenåpning av flyplassen i Sana. (Kilde:NTB)

Houthiene er skeptiske

Men houthiene, som blir støttet av Iran, mener at det ikke er noe nytt i dagens forslag fra Saudi-Arabia. De sier at luft- og sjøblokaden av landet må oppheves først.

– Saudi-Arabia må erklære slutt på aggresjonen og oppheve blokaden helt. Å legge fram ideer som har vært drøftet i ett år, er ikke noe nytt, sier houthi-talsmann Mohammed Abdulsalam til opprørernes TV-kanal Al-Masirah.

Cecilie Hellestveit er ikke overrasket over at forslaget kommer på bordet nå. Hellestveit sier at amerikanske myndigheter og den nye regjeringen i landet har vært tydelige på at situasjonen i Jemen måtte endres.

– Et godt tegn

– Det siste året har Saudi-Arabia fått mye større kontroll over Jemen og kan i større grad kjøre denne type prosesser nå. Iran vil også være med på dette. Samtidig, sier hun, er Saudi-Arabias tropper på bakken i Jemen presset. Hun mener det også er en grunn til at dagens initiativ kommer nå.

Hun karakteriserer forslaget som den mest omfattende planen til å få gjort noe med grunnene til at folk lider i Jemen.

– Så sånn sett er dette et veldig godt tegn. Og Saudi-Arabias økende kontroll kan gjøre dem mer i stand til å garantere at dette faktisk gjennomføres.