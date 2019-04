– Dette setter en farlig praksis, sier Assanges forsvarer

Julian Assange ble i en domstol i London i dag funnet skyldig i å bryte betingelsene for løslatelse mot kausjon da han i 2012 søkte tilflukt i Ecuadors ambassade.

Assange holdes varetektsfengslet fram til straffeutmålingen kommer 2. mai.

Dommeren mente Julian Assange ikke hadde noen tungtveiende grunner til ikke å overgi seg til politiet fra 2012 og frem til nå.

Ble anmodet av Ecuador

Britisk politi sier de pågrep Wikileaks-grunnleggeren etter å ha blitt invitert inn i Ecuadors ambassade i London. Det skal ha skjedd etter at Ecuadors regjering ikke ville gi ham asyl lenger.

Ecuador har også fratatt Assange hans diplomatiske immunitet og ecuadorianske statsborgerskap, som han fikk i desember 2017.

Assange hadde siden 2012 sittet i eksil i den ecuadorianske ambassaden i London. Dit søkte han tilflukt etter å ha blitt anklaget for voldtekt i Sverige. Han fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA.

USA ønsker ham utlevert

Amerikanske myndigheter har ifølge britisk politi gjentatt at de ønsker Assange utlevert.

USA har siktet Assange for å ha hjulpet til med hacking av passord til datamaskiner som tilhørte det amerikanske forsvarsdepartementet.

De mener han hjalp varsleren Chelsea Manning med å trenge seg inn i datamaskinene med sikkerhetsklassifisert innhold i 2010 og oppmuntret Manning til å sende det hemmeligstemplede materialet videre.

Datamaskinene var tilknyttet ett av det amerikanske forsvarets nettverk som brukes til hemmelig kommunikasjon og forvaring av dokumenter.

En del av dokumentene ble senere publisert av WikieLeaks, i tillegg til en video som viser hvordan et amerikansk militærhelikopter skjøt mot sivile under krigen i Irak.

Urix forklarer: Det du behøver å vite om Julian Assange

I november i fjor ble et domstolsdokument offentliggjort ved en feiltakelse, og dokumentet indikerte at USA i hemmelighet forberedte en tiltale mot Assange.

Følg utviklingen i vårt nyhetssenter:

Farlig praksis

Assanges forsvarer Jennifer Robinson sier de vil motsette seg utlevering til USA. Forsvareren var sterkt kritisk til den nye pågripelsen av WikiLeaks-grunnleggeren.

– Dette skaper en farlig presedens for alle journalister. Det vil si at alle kan bli rettsforfulgt for å ha publisert materiale som går imot USAs interesser, uttalte Robinson.

Forsvareren møtte pressen sammen med WikiLeaks-redaktør Kristinn Hrafnsson i etterkant av rettsmøtet.

– Alle som ønsker en fri presse burde tenke over hva denne saken fører til. Hvis de utleverer en journalist til USA, da er ingen journalister trygge, sa WikiLeaks-redaktør Hrafnsson.

– Julian Assange takker uansett alle sine støttespillere fra fengselet, men sier også «hva sa jeg», sa Hrafnsson med henvisning til at Julian Assange har begrunnet ambassadetilflukten med at britisk politi ville komme til å utlevere ham.

Sverige vil gjenoppta etterforskning

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet har påtalemyndigheten i Sverige mottatt en begjæring om at voldtektsetterforskningen av Julian Assange må gjenopptas.

Påtalemyndigheten opplyser at oppfordringen kommer fra bistandsadvokaten til en av de to kvinnene som har beskyldt Assange for voldtekt og seksuelle overgrep under et besøk i Stockholm.

– Vi kommer til å sette oss inn i saken og avgjøre hvordan vi går videre, sier Eva-Marie Persson ved påtalemyndigheten til Aftonbladet.

Den svenske etterforskningen ble stanset og den internasjonale arrestordren trukket tilbake i 2017, med begrunnelse om at det ikke var mulig å komme videre med etterforskningen så lenge Assange var utilgjengelig på grunn av asylet i ambassaden.

Assange har hevdet at han ikke kan møte for svensk rett for å forklare seg om voldtektsanklagene, fordi Sverige ville utlevere ham videre til USA.