At politiet la ned forbud mot nok en stordemonstrasjon lørdag, stoppet ikke demokratiaktivistene som i over tre måneder har tatt til gatene i den internasjonale finansbyen.

Dagen startet rolig, med tusenvis som spaserte med paraplyer i hovedgatene. Men stemningen ble raskt amper etter at en gruppe unge demonstranter samlet seg i området i hvor selvstyreregjeringen og den lovgivende forsamlingen i byen holder til.

NRKs utsendte i Hongkong måtte også få på seg gassmasken på grunn av tåregassbruken. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Da aktivistene forsøkte å fjerne barrikadene som var satt opp, grep politiet til tåregass og vannkanoner. Litervis med fargesatt blått vann ble sprøytet mot forsamlingen.

Demonstrantene på sin side har svart med å kaste vannballonger og sveipe sine laserpekere med grønne og blå lysstriper tilbake på politiet.

Andre har grepet til sterkere motvåpen og har kastet bensinbomber bak barrikadene. Flere steder er det satt fyr på bildekk og andre gjenstander som er samlet sammen fra gatene.

I nærheten av politiets hovedkvarter ble en større veisperring tent på.

– Dette er vårt svar til myndighetene, som nekter å innfri kravene vi har stilt, sier en av de unge demonstrantene som NRK treffer et par kvartaler fra den lovgivende forsamlingen.

Bak ham forsøker en gruppe demonstranter å løpe opprørspolitiet, som er kommandert ut i store styrker etter hvert som spenningen og konfrontasjonene har økt utover ettermiddagen og kvelden.

– Dette er vår måte å vise at vi trapper opp protestene på, svarer han på NRKs spørsmål om hva som er målet med å sette fyr på byen.

Frykter å miste demokratiske rettigheter

Demonstrasjonene i Hongkong startet for over tre måneder siden, som en protest mot en kontroversiell utleveringslov.

Loven åpnet for at Hongkong kunne utlevere både egne og andre lands borgere som var mistenkt for lovbrudd til Fastlands-Kina og rettsforfølgelse der.

Selv om Hongkongs adminstrative og politiske leder Carrie Lam lovet å legge loven på is, krever protestbevegelsen at lovforslaget trekkes tilbake på formelt vis.

De krever i tillegg en uavhengig gransking av politiets håndtering av demonstrasjonene, at myndighetene slutter å betegne og tiltale demonstrantene som «opprørere» og at Carrie Lam, som lenge stod hardt på det kontroversielle lovforslaget og som steilt har avvist demonstrantenes krav, trekker seg.

Sinnet retter seg også mot kommuniststyret i Beijing, som de mener blander seg for mye inn i styret av Hongkong. Demonstrantene krever derfor at de gamle løftene om at hongkong-borgerne skal få velge sine ledere uten godkjenning fra det kinesiske kommunistpartiet innfris.

«Gjennvinn Hongkong» er ett av slagordene demonstrantene bruker. Så også i dag, men iblandet salmesang.

Da politiet ikke ville godkjenne den planlagte demokratimarsjen av hensynet til offentlig ro og sikkerhet, ble marsjen omgjort til en kristen prosesjon hvor deltakerne gikk fra kirke til kirke.

Veisperringer som var satt opp har blitt revet ned gjennom dagen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Krever retten til å ytre seg

– Det er en grunnleggende rett vi har: å uttrykke våre meninger. Det myndighetene hittil har svart oss med, vil bare få hongkong'ere til å ytre seg mer, sier en av demonstrantene som kaller seg Herr Anonym.

Demonstrantene har blitt varsomme med å oppgi sine egne navn, etter at flere av aktivstene de siste ukene er pågrepet av politiet.

– Vi vil ha en slutt på tyranniet fra regjeringens side. De kan ikke nekte oss å gå i gatene. Det er del av våre rettigheter og del av vår frihet her i Hongkong. Vi er nødt til å fortsette å slåss, selv om det koster, sier en annen demonstrant som ber oss navngi oss som «Michael».

– Politiet har forberedt seg med tåregass, gummikuler og vannkanoner. Men vi har utstyr til å beskytte oss, sier den unge demonstranten som ber oss navngi ham som «Michael».

«Michael» sier hongkong-borgerne er nødt til å fortsette kampen for frihet. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– De ønsker å gjøre hongkong'ere redde, ikke i handling, men i intensjon, sier den unge demonstranten Herr Anonym. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Da vi treffer ham sammen med en gruppe unge meddemonstranter, er han i ferd med å trekke til andre deler av byen, for å fortsette protestene hvor politioppbudet ikke er så stort og spenningen mellom demonstrantene og politiet ikke så intens.

Også brannvesenet er kommandert ut i gatene. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Løslatt

Fredag ble tre høytstående aktivister pågrepet. Blant dem Joshua Wong, som stod i front for de store studentdemonstrasjonene i 2014, og Agnes Chow, generalsekretær i pro-demokrati-organisasjonen Demosisto.

Begge ble løslatt samme dag, men sier de vil fortsette å kjempe videre.

– Folk vil ikke gi opp eller la seg skremme av denne hvite terroren, sa Chow.

Fredag kveld ble ytterligere to politikere pågrepet, i tillegg til en tidligere på dagen, ifølge AFP. De ble tatt i arrest for mistanke om å hindre politiets arbeid.