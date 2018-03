– Dette er ikke akseptabelt, sa Stoltenberg om Russland

Stoltenberg var usedvanlig klar i talen da han kommenterte forgiftningsforsøket av den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia da han i dag la frem Natos årsrapport.

– Giften som er brukt, er en av de aller giftigste som noen gang er utviklet. Det er første gang siden Natos dannelse at nervegift er brukt mot et av alliansens medlemsland og på europeisk jord. Dette er uakseptabelt, det hører ikke hjemme i en sivilisert verden, sa Jens Stoltenberg.

Skal møte utenriksministeren

Generalsekretæren gjorde det klart at alle Natos medlemsland stiller seg bak Storbritannia og anser giftangrepet som en svært provoserende handling.

– Samtlige allierte er enige om at angrepet er et klart brudd på internasjonale normer og avtaler, sier NATO-sjefen videre.

Militæralliansens medlemsland er enige om at Russland må svare på spørsmålene som den britiske statsministeren har forlangt at Russland må svare på.

– Vi har ingen grunn til å betvile bevisene som britene har og konklusjonene som er trukket, sa Stoltenberg på et spørsmål fra internasjonal presse.

Storbritannia er Natos neste største våpenmakt og Jens Stoltenberg har drøftet forgiftningssaken med statsminister Theresa May. Senere i dag skal han møte landets nasjonale sikkerhetsrådgiver for å få en oppdatering av hvor etterforskningen og saken står, og på mandag skal han møte utenriksminister Boris Johnson.

Nato har tilbudt Storbritannia praktisk hjelp hvis de skulle trenge det.

Trakk frem ulike hendelser

Generalsekretæren levnet ingen tvil om at Nato i likhet med Storbritannia mener angrepet er knyttet til Russland i en eller annen form og at landet derfor må svare for hvordan en sovjetiskutviklet gift har vært brukt mot en person på britisk jord.

Stoltenberg trakk linjene mellom giftangrepet og andre hendelser og anklaget russerne for å forsøke å destablisere vestlige land.

– Angrepet i Salisbury skjer mot et bakteppe av hendelser gjennom flere år, sa Stoltenberg.

Generalsekretæren gjorde det klart at Nato tar saken alvorlig, men at det ikke har vært snakk om å bruke artikkel 5, artikkelen som sier at et angrep på et Nato-land er et angrep på alle militæralliansens medlemsland.

Ikke uventet får Russland mye omtale i Natos årsrapport. Spenningene mellom Russland og flere sentrale Nato-land bekymrer generalsekretær Jens Stoltenberg.