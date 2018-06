– Dette er en moralsk og humanitær krise

Det var under en tale Hillary Clinton holdt i et kvinneforum mandag at hun uttalte seg om den amerikanske presidenten. Clinton reagerer kraftig på de amerikanske innvandringsmyndighetene og praksisen som er innført med å skille barn og foreldre i flyktningfamilier som tar seg ulovlig inn i USA.

Tidligere presidentkandidat og utenriksminister Hillary Clinton raser mot president Donald Trump. Foto: Charles Krupa / AP

Foreldrene fengsles mens barna havner i egne oppsamlingsleire.

Dette skjer først og fremst på den sørlige grensen som er mellom Mexico og USA.

– Horribelt, er Clintons reaksjon.

Hun omtaler videre praksisen som en «moralsk og humanitær krise».

– Ethvert menneske med et snev av medfølelse og anstendighet bør reagere kraftig, sa Clinton.

Hun avviste Trumps uttalelser om ordningen er nødvendig. Siden april har barn helt ned i førskolelader blitt tatt bort fra sine foreldre.

– En test for alle stater er hvordan de behandler sine svakeste. Vi er et bedre land enn dem som holder en familie fra hverandre, hevdet Clinton.

2000 barn tatt fra foreldrene

President Donald Trump forsvarer praksisen. Så langt har nærmere 2000 barn blitt atskilt fra foreldrene sine, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Ordningen som praktiseres får kraftig kritikk av demokratiske politikere, menneskerettsaktivister og enkelte av Trumps republikanske partifeller.

Kritikkene går på at ordningen er uverdig. I enkelte tilfeller vet ikke foreldre hvor det har blitt av barna deres.

Også FNs generalsekretær António Guterres advarer mot den amerikanske praksisen.

Også FNs generalsekretær António Guterres advarer mot den amerikanske praksisen. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

I en uttalelse sier han at barn risikerer å bli traumatisert hvis de skilles fra sine foreldre og at familier på flukt må behandles med respekt og verdighet.

Advarte under valgkampen

Hillary Clinton tapte presidentvalget mot Donald Trump i 2016. Under debattene gjennom valgkampen advarte hun flere ganger om konsekvensene av Trumps forslag til innstramminger av innvandringspolitikken. En av advarslene gikk ut på at familier ville bli splittet.

– Det er hjerteskjærende, og det er akkurat det som skjer, sa Clinton i sin tale.