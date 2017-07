– Det var som entreen til helvete

– Takk gud for at vi lever og kan leke med barna våre i dag, sier Ivan Baturina. Onsdag har han tilbrakt med datteren Ema på 3,5 år.

Mandag hjalp han brannmannskap med i kampen mot skogbrannene som spredte seg i rasende tempo igjennom Split i Kroatia.

Han forteller at han på et tidspunkt var redd for at brannen skulle sluke boligblokken han bor i. Kun et steinkast fra blokken ligger en trafostasjon. Rundt elanlegget er grunnen nå forbrent.

– Det var helt forferdelig, beskriver Baturina.

– Vi var veldig redde, for alt vi eier og hele livet vårt er her. Brannen kom veldig nært.

– Aldri vært så ille

Skogbranner herjet flere steder i Sør-Europa tidligere denne uken. I området rundt den populære turistbyen Split har det vært et titalls branner, og mandag ble mange mennesker tvunget til å evakuere.

Det var lenge dramatisk, og man fryktet at flammene vil nå byen med nesten 200 000 innbyggere.

Ifølge nyhetsbyrået AP jobbet på et tidspunkt totalt 1700 brannfolk med å håndtere åtte store branner ved hjelp av 20 fly som slipper vann på flammene. I tillegg skal flere innbyggere ha hjulpet til.

En av disse er Branka Jovic. NRK møter henne på balkongen hennes der hun har utsikt mot trafostasjonen som mandag var oppslukt av flammer.

– Jeg flyttet inn i dette nybygget i 2016. Denne brannen er det verste jeg har opplevd. Det var helt forferdelig. Jeg valgte å ikke la meg evakuere, men istedenfor forsøke å hjelpe til med slukkingen, forteller hun.

– Men, jeg var livredd. Vi har branner i Kroatia hvert år, men jeg har aldri opplevd noe så ille som denne.

Også Ivan Baturina hjalp til med å slokke brannene. Heller ikke han kan huske at skogbrannene noensinne har vært like ille som årets.

– Vi har branner hver sommer, men aldri noe i nærheten av dette. Dette var som entreen til helvete, sier har.

Klimaendringer kan gi økt brannrisiko

De fleste brannene har forekommet i den nordlige delen av Kroatia, hvor tette skoger av furu og eukalyptus og bratt terreng gjør slukningsarbeidet spesielt vanskelig.

Det er tørt og varmt vær som har først til en lang rekke skogbranner i Sør-Europa den siste tiden.

Marianne Tronstad Lund, seniorforsker i Cicero, sa tirsdag til NRK at skogbranner er et naturlig fenomen og at det er ikke si noe om sammenhengen mellom klimaendringer og antallet branner i enkeltår.

– Det vi derimot kan si er at klimaendringer kan føre til en økt risiko for skogbrann. Spesielt i Middelhavsområdet så forventer man et varmere og et tørrere klima med flere hetebølger, og det er faktorer som gjør at det er lettere at det blir startet en skogbrann, sier Lund.