– Det som skjer her nå er helt forferdelig

Anarkisten David frykter for sin egen sikkerhet og har valgt å maskere seg før dagens demonstrasjon i Boston. Foto: Lars Os / NRK

Dette er den største demonstrasjonen i USA siden de voldelige opptøyene i Charlottesville, og politiet frykter at mange av de samme menneskene kommer til Massachusetts for å lage bråk.

– Vi er her for å protestere mot rasisme, intoleranse og hvit makt, og jeg er sikker på at det kommer til å være hvite makt-grupper her, sier motdemonstrant David som har dekket til ansiktet sitt.

– Vi er i en situasjon nå der det er vold og vi trenger masker for å beskytte oss, svarer den selverklærte anarkisten til NRK.

Frykter bråk

Ifølge Boston Globe frykter myndighetene at nynazister og antifascister vil møte opp på arrangementet som etter planen skal handle om ytringsfrihet, og over 500 politibetjenter er satt inn for å hindre bråk.

– Vi planlegger ikke å bruke vold, og håper det ikke skjer, men det som skjer i USA akkurat nå er helt forferdelig, sier antifascisten David.

Luke ble angrepet av antifascister i demonstrasjonstoget og kalt nazist. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Litt lenger borti det som er en av Bostons mest kjente parker, Boston Commons, har gruppen som arrangerer ytringsfrihets-marsjen samlet seg.

De frykter også bråk.

– Jeg kom hit for å støtte ytringsfriheten og for å vise min motstand mot dem som mener at folk med motsatte meninger ikke skal få lov til å ytre seg, sier Luke som frykter at det blir voldelig.

– Det er absolutt spent her men jeg håper det ikke utartet, og det er så absolutt krefter på begge sider som ønsker vold, sier han og minutter senere blir han angrepet av antifascister og kalt nazisvin.

Føler seg stemplet som rasister

Det er mange av dem som støtter demonstrasjonen som liker det de hører fra Trump, men som føler seg stemplet som rasister og homofober av sine meningsmotstandere.

– Jeg føler ytringsfriheten er under press i USA i dag, og jeg føler at sensuren blir rettet mot folk som ikke deler deres meninger. De kaller folk for rasister og homofober, men i virkeligheten så handler det bare om forskjellige meninger, sier Dan Williams.

Ifølge Boston Herald skal flere Ku Klux Klan-medlemmer fra Massachusetts være på vei til byen. Samtidig har aktivister fra grupper som Black Lives Matter planlagt en stor motdemonstrasjon.

Arrangør John Medlar understreker at arrangementet er åpent for alle som støtter retten til å ytre seg fritt.

– Vi respekterer naturligvis retten til å uttale seg og samle seg, men vi vil også benytte oss av retten til å velge hvem vi vil forbindes med. Vi vil ikke la vår plattform bli kapret av KKK. Hvis jeg ser noen som tar frem et hakekors eller gjør en Hitler-hilsen, vil jeg umiddelbart fordømme dem, sier han.