– Jeg gjenopplevde alt det vonde som skjedde med meg og datteren min, forteller Arnovis Guidos Portillo til NRK på telefon fra El Salvador.

Han er sjokkert over historien til Óscar Alberto Martinez (25) og datteren Angie Valeria (2). De reiste fra El Salvador med en drøm om et bedre liv i USA, men druknet da de prøvde å ta seg ulovlig over grenseelva Rio Grande.

Den snart to år gamle jenta, lå inni t-skjorta til faren, da de ble funnet på elvebredden.

– Det er forferdelig å tenke på at de var så uheldige og mistet livet. Det kunne vært meg og datteren min. Det er en svært farlig reise, sier Arnovis.

DRUKNET: Oscar Alberto Martinez og datteren Angie Valeria druknet da de prøvde å krysse elva Rio Grande på grensa mellom Mexico og USA. Foto: Julia Le Duc / AP

Bildet av Óscar og datteren Valeria sjokkerte en hel verden og har blitt et symbol på migrantkrisa i USA. Mange mener tragedien gir assosiasjoner til den tre år gamle gutten fra Syria, Aylan Kurdi, som ble skylt i land på en strand i Tyrkia under migrantkrisa i Europa i 2015.

NRK møtte i fjor høst alenepappaen Arnovis i den lille landsbyen Corral de Mulas ved Stillehavskysten i El Salvador. Han dro til USA med datteren Maybelin på seks år.

De krysset grenseelva mellom Guatemala og Mexico i en gummibåt og tok seg også ulovlig over grensa til USA.

Der ble Maybeliln skilt fra faren av amerikanske grensevakter. Ingen kunne svare på hvor hun var, da han spurte etter en henne. Først etter en måned fikk han se henne igjen.

Maybelin hadde blitt sendt til et mottak for migrantbarn langt unna senteret der faren ble holdt.

Den lange reisen og tiden aleine i USA, satte dype spor i den lille jenta.

– Jeg var heldig som fikk muligheten til å se datteren min igjen i live. Jeg takker Gud for det, sier Arnovis.

Maybelin slipper knapt taket i pappa etter at hun kom tilbake fra USA. Foto: Inger Marit Kolstadbråten/NRK

– Migrantruta er dynket i tragedier

Óscar og datteren Angie Valerias tragiske død har blitt del av en dyster statistikk.

– Denne migrantruta fra Mellom-Amerika til USA er dynket i tragedier, redselsskrik, blod, sult og tørst.

Det sier Padre Melo, en anerkjent menneskerettighetsforkjemper i Honduras til NRK. Padre Melo fikk Raftoprisen i 2015.

– Da jeg så bildet av de to døde, tenkte jeg på de tusenvis av historiene vi aldri hører om. Jeg har selv snakket med barn, kvinner og ungdommer som forteller om folk som har blitt drept, voldtatt eller har mistet kroppsdeler på vei gjennom Mexico, sier Padre Melo.

I fjor omkom minst 283 migranter og flyktninger som prøvde å ta seg over grensa. Menneskerettighetsorganisasjoner mener at antallet er mye høyere.

Raftopris-vinner, i 2015 Padre Melo fra Honduras går i fakkeltog etter overrekkelsen. Han er svært kritisk til Trumps migrantpolitikk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Kjeltringregjering

Óscar og lille Valerias tragiske skjebne, har rystet mange i hjemlandet El Salvador. Flere legger skylda på landets egen regjering i avisenes kommentarfelt.

I avisa El Salvador Times skriver en at tragedien har skjedd «takket være disse kjeltringregjeringene som gjør at folk må flykte til andre land». Flere viser til den utbredte korrupsjonen i landet.

Hundretusener av mennesker drar hvert år fra Mellom-Amerika mot USA, slik Óscar gjorde med kona og datteren Valeria.

– Det var drømmen om å spare penger til et eget hjem, som gjorde at familien satte kursen mot USA, sa Óscars mor, Rosa Ramirez til nyhetsbyrået Ap.

El Salvador og nabolandene Guatemala og Honduras som de fleste migrantene kommer fra, er noen av verdens farligste land utenom krigsområder.

De fleste sier at de drar på grunn av volden og fattigdommen i landet. Ekstremt voldelige kriminelle gjenger kjemper om kontroll over områder for pengeutpressing og narkohandel.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) krever at regjeringene i regionen straks iverksetter tiltak «for å unngå at vi får flere av denne typen tragedier».

En kvinne kaster en krans i Rio Grande til minne om alle migrantene som har mistet livet i forsøket på å krysse grenseelva. Foto: SERGIO FLORES / AFP

Tar på seg skylda for Óscar og Valerias død

Den nyvalgte presidenten i landet, Nayib Bukele, sier i et oppsiktsvekkende intervju med BBC mandag at El Salvador har skylda for at de to druknet i grenseelva.

Bukele sier at hans regjering må få orden på problemene i landet som gjør at folk føler seg tvunget til å dra.

– Folk flykter ikke fra hjemmene sine, fordi de ønsker det. De flykter, fordi de føler at de må dra. De drar, fordi de ikke har jobb, fordi de blir truet av gjengene, fordi de mangler grunnelggende ting som vann, utdanning og helsetilbud, sier Bukele til BBC.

Han sa også at han fordømmer behandlingen av migranter i USA og Mexico. Men han gjentok at El Salvador må «fokusere på å forbedre forholdene i landet, så landet blir et sted ingen trenger å flykte fra».

Oscar Martinez og datteren Valeria druknet, da de forsøkte å ta seg over Rio Grande og til USA. Foto: STR / AFP

– Trumps feilslåtte politikk

Flere anklager også Trump og USAs migrantpolitikk for å være medansvarlig for Óscar og Valerias død.

Dødsfallene «er et bilde på den feilslåtte politikken til Donald Trump» og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador som prøver å stoppe migrantstrømmen med militære midler.

Det sier direktøren for menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty i regionen, Erika Guevara-Rosas, ifølge El Diaro de Hoy.

Donald Trump mener at migranter som prøver å ta seg ulovlig inn i USA, er en krise som truer landets sikkerhet.

Han mener demokratene har skylda for tragediene på grensa. Etter at bildet av Óscar og Valeria ble kjent, twitret Trump at «demokratene må endre smutthullene i asyllovene, så liv kan reddes på vår sørlige grense».

Trump har innført tiltak som fører til at asylsøkere må vente i nabolandet Mexico, mens søknaden blir behandlet. Det kan ta flere år.

Mexico utplasserte nylig flere tusen soldater mot grensa til Guatemala i sør, for å prøve å stoppe migrantene og dermed slippe straffetoll fra USA.

Mange tviler på om det er nok for å hindre folk i Mellom-Amerika fra å legge ut på reisen nordover. Padre Melo mener USA selv langt på vei er ansvarlig for flyktningstrømmen.

– Myndighetene i USA støtter regjeringen blant annet i Honduras hvor korrupsjon, vold og undertrykkelse er utbredt. Resultatet er at tusenvis av mennesker flykter fra landet. På den måten er myndighetene i USA direkte ansvarlig for den enorme migrasjonen, sier Padre Melo.

21 år gamle Tania Vanessa Ávalos mistet både ektemannen og sin lille datter da familien forsøkte å ta seg ulovlig inn i USA. De to druknet i Rio Grande. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

21 år gamle Tania Avalos som mistet både mannen og datteren i grenseelven mot USA, kom fredag alene hjem til El Salvador. Kistene med Óscar og Valeria kom tilbake til hjemlandet på søndag.

Arnovis Guidos Portillo var tidligere fast bestemt på å prøve å reise til USA for å søke asyl en gang til. Nå har han ombestemt seg:

– Risikoen ved å reise er for stor. Jeg vil ikke reise tilbake og sette livet til datteren min i fare, sier Arnovis.