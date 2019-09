– Det kommer et nytt angrep om to dager

Den siste uken har situasjonen tilspisset seg ytterligere mellom USA, Iran og Saudi-Arabia.

Årsaken er et omfattende droneangrep rettet mot saudiarabiske oljeanlegg. Det lyktes angriperne å ramme nær halvparten av landets oljeproduksjon.

Røyk stiger opp fra et oljeanlegg ved byen Buqayq i Saudi-Arabia. Bildet er tatt 14. september. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Saudi-Arabia og USA har gitt Iran skylden. Samtidig har houthi-bevegelsen i Jemen tatt på seg ansvaret for droneangrepet.

Militsgruppen er i krig med en militærkoalisjon av flere land ledet av Saudi-Arabia.

Koalisjonen består av styrker fra Kuwait, Bahrain, De forente arabiske emirater, Egypt, Jordan, Marokko, Sudan, Malaysia og Senegal.

Varsler nytt storangrep

– Vi kan ikke stå å se på at byen Hodeida blir bombet. Det kommer et angrep som blir hardere enn det vi gjennomførte sist.

Det forteller Abdulgudoos al-Shahare til NRK. Han er direktør for houthi-bevegelsens informasjonsdepartement i Jemen og presiserer at han uttaler seg på vegne av militsgruppen.

Abdulgudoos al-Shahare er direktør ved informasjonsdepartementet i Sanaa.

Han har fått tillatelse av militsgruppens ledere til å la seg intervjue av NRK.

Informasjonsdepartementet er lokalisert i byen Sanaa i den houthi-kontrollerte delen av Jemen.

– Når kommer neste angrep på Saudi-Arabia?

– Om to dager kommer det et nytt angrep fra oss mot Saudi-Arabia hvis militærkoalisjonen fortsetter flyangrepene mot Hodeida, sier al-Shahare.

– Hvilke mål vil dere angripe?

– Vi kommer til å fortsette angrepene mot flyplassene i Abha og Jizan i tillegg til havneområder. Senere vil vi angripe mål lenger inn i landet, sier al-Shahare.

NRK intervjuer Abdulgudoos al-Shahare over telefon fredag ettermiddag. Han forteller at houthi-bevegelsen vil fortsette å angripe Saudi-Arabia inntil motparten ber om fred.

Krigen fortsetter i Jemen og sivile blir drept i kamphandlingene. Dette bildet er tatt i Dhamar 1. september etter et saudiarabisk bombeangrep. Foto: Hani Mohammed / AP

– Vi har ikke mer å tape. Vi har mistet flere tusen av våre kvinner, eldre og barn. Dagliglivet har stanset opp. Vi har ikke så mye igjen å være redde for. De må snart forstå at det er folk de dreper og ikke dyr, sier al-Shahare.

Houthi-talsmannen forteller at de har plukket ut 295 mål i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Han hevder samtidig at de har utviklet nye våpen og teknologi. De er klare for å fortsette krigen.

Her viser Houthi-bevegelsens militære ledelse frem noen av våpnene og utstyret de vil bruke mot Saudi-Arabia. Du trenger javascript for å se video. Her viser Houthi-bevegelsens militære ledelse frem noen av våpnene og utstyret de vil bruke mot Saudi-Arabia.

– Vi vil kjempe mot dem ansikt til ansikt. Vi har våpen og vi kan krige. Kampene kommer til å fortsette til alt er over. Vi vil slåss med stein om nødvendig, sier al-Shahare.

Jemen: Humanitær katastrofe skapt av krig Ekspandér faktaboks Mer enn 10 000 mennesker er drept i krigshandlinger de siste tre årene. Tre millioner mennesker flykter fra krigen. 80 prosent av befolkningen, nærmere 19 millioner mennesker, trenger humanitær bistand. FN kaller situasjonen for verdens største humanitære krise. Konflikten pågår mellom jemenittiske myndigheter og opprørere fra den sjiamuslimske Houthi-bevegelsen. Myndighetene støttes av ulike militsgrupper, samt flere vestlige og arabiske land. Opprørerne mottar hjelp fra Iran. Houthiene har kontroll over landområder nord i landet, mens myndighetene holder til sør. Årsakene til dagens krigssituasjon kan trekkes tilbake til 2011. Da gjorde opptøyer og uro sitt til at diktatoren Ali Abdullah Saleh gikk av som president. Fattigdom, vann- og matmangel, korrupsjon og arbeidsledighet skapte misnøye i befolkningen. En ny leder kom på plass, Abed Rabbo Mansour Hadi. Planen var at han skulle fungere som president frem til arbeidet med en ny grunnlov var ferdig. Løsningen ble internasjonalt godkjent. På dette tidspunktet opplevde landet et sammenbrudd i politiske prosesser, regjeringen var nærmest uten gjennomføringsevne og maktapparatet svekket. Deler av regjeringsstyrkene forble lojale mot den avsatte Saleh, mens andre samlet seg rundt den nye president Hani. Høsten 2014 gjennomførte Houthi-bevegelsen et statskupp og tok kontroll over hovedstaden Sanaa. I februar 2015 ble president Hani avsatt. Houthi-bevegelsen var tidligere en maktfaktor i Nord-Jemen og hevdet de kjempet for sine politiske og religiøse rettigheter. Houthiene allierte seg med Ali Abdullah Saleh og de av regjeringsstyrkene som var lojale mot ham. Hani ba om hjelp. I mars 2015 gikk en militærkoalisjon ledet av Saudi-Arabia til omfattende flyangrep på Houthi-kontrollerte områder. Samtidig startet et opprør mot houthiene sør i Jemen. Der deltar blant andre en gruppe med tilknytning til terrornettverket al-Qaida. Koalisjonen består av Egypt, Senegal, De forente arabiske emirater, Bahrain, Kuwait, Sudan, Qatar, Marokko og Jordan. Qatar trakk seg ut i 2017 etter en konflikt med andre arabiske land. USA, Frankrike og Storbritannia støtter militærkoalisjonen med våpen og utstyr, mens Somalia lar koalisjonen bruke landets territorium. Ali Abdullah Saleh ønsket etter hvert å starte fredsforhandlinger med Saudi-Arabia og bryte alliansen med Houthi-bevegelsen. Det førte til at han ble drept i Sanaa 4. desember 2017. Kilder: BBC, Reuters, The Guardian,

Hemmelige fredsforhandlinger

Ifølge houthi-bevegelsens talsmann er det kontakt mellom de stridende partene. Det pågår hemmelige forhandlinger.

– Det er samtaler og dialog som ennå ikke er offentlig. Det skjer i kulissene, sier al-Shahare.

Han forteller at de krever full stans av saudiarabiske angrep mot houthi-kontrollerte områder i Jemen. Deretter kan de sette seg ned for å forhandle en fredsavtale.

Både fra USA og Saudi-Arabia blir det slått fast at det er Iran som sto bak droneangrepet forrige lørdag. Houthi-talsmannen hevder dette ikke er riktig og gjentar at militsgruppen tar på seg ansvaret for angrepet.

– De hevder at det er Iran som står bak fordi det er pinlig for dem at angrepet kom fra Jemen. De ser på oss som en liten landsby, sier al-Shahare.

Må tas på alvor

Håvard Mokleiv Nygård er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Dette kan være et utspill for å tvinge frem fredsforhandlinger. Samtidig vil det sannsynligvis komme nye angrep. Houthiene har vist både vilje og militær evne til å angripe Saudi-Arabia.

– Er houthi-bevegelsen i stand til å gjennomføre så store angrep? Skal vi ta dem på alvor?

– Det skal vi definitivt, men vi trenger ikke tro på alt de sier. Dette kan være en bløff, men med et snev av sannhet. Man kan aldri være sikker, forteller Nygård.

Håvard Mokleiv Nygård er forsker ved PRIO. Foto: PRIO

Han mener at houthi-bevegelsen har alt å tjene på å fremstå som en sterk motstander, kanskje sterkere enn det de er i virkeligheten.

Nygaard tror heller ikke det er så reelt med fredsforhandlinger nå fordi houthi-bevegelsen har lite å tjene på det. En fredsløsning kan innebære at de må gi fra seg områder og makt.

– Det er de ikke interessert i. Så lenge det er krig har houthiene verdenssamfunnets sympati og den vil de beholde, sier Nygård.

Forventer nye angrep

– Det er ikke nytt at det kommer angrep fra Jemen mot Saudi-Arabia. Det skjer ukentlig, men det som var spesielt sist lørdag var omfanget og styrken i angrepet. Det vil med forholdsvis stor sikkerhet komme flere.

Thomas Slensvik er forsker ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Det tror Thomas Slensvik. Han er orlogskaptein og forsker ved Forsvarets høgskole.

–- Utviklingen vi har sett viser at houthiene i det siste har fått bedre våpen. De når stadig lenger inn i Saudi-Arabia, sier han.

Slensvik presiserer at det fortsatt er noe uklart hvor det omfattende droneangrepet sist lørdag kom fra, men mener det er for tidlig å utelukke at det kom fra Jemen.

Houthi-bevegelsens militære ledere viser frem militsgruppens nyeste droner. Bildene er distribuert av gruppens informasjonsavdeling. Foto: HANDOUT / Reuters

Han tror likevel det er mest sannsynlig at angrepet kom fra Iran eller fra iranskstøttede militsgrupper i Irak.

At det pågår hemmelige forhandlinger samtidig som det fremmes nye trusler mener Slensvik ikke trenger å bety så mye. I krigssituasjoner kan trusler og angrepsoperasjoner være en del av forhandlingene.

Angrepene kan føre til opptrapping

– Kan angrepet mot oljeanleggene og disse nye truslene føre til en større offensiv fra militærkoalisjonen ledet av Saudi-Arabia?

– Det er ikke noe som tyder på en større offensiv foreløpig, men det er klart at slike omfattende angrep vi nå har sett kan gjøre det mer aktuelt.

Jagerfly fra De forente arabiske emirater på en saudiarabiske flybase. Pilotene har nettopp landet etter et angrep mot Jemen. Bildet er tatt i april 2015. Foto: HO

Det pågår allerede omfattende bakkeoperasjoner og luftangrep mot områder kontrollert av houthi-bevegelsen.

Saudi-Arabia har allerede signalisert at de vil slå hardt tilbake når de med sikkerhet kan slå fast hvem som sto bak droneangrepet.

