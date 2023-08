De kommer gjerne om natta. Og i det siste har de eksplodert og ødelagt deler av glassfasaden på høybygg i Moskva City, byens business-senter.

Skadene er ikke veldig store, men de får mye oppmerksomhet i russiske statsstyrte medier og på sosiale medier i Russland.

PRESTISJE: Moskva City er forretningsstrøket i sentrum av den russiske hovedstaden. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

– Dette er symbolikk, det er psykologisk krigføring. Det har ingen militær effekt, sier senior forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per Erik Solli, til NRK.

Han mener at angrepene i Moskva har betydning for ukrainernes kampmoral.

De viser at Ukraina er i stand til å slå tilbake mot okkupasjonsmakten.

Hvor kommer de fra?

Den korteste avstanden fra Ukrainas grense til Moskva er om lag 500 kilometer.

De ukrainske dronene som brukes mot Moskva kan klare slike avstander.

– Jeg er overrasket over at Ukraina klarer å sende så mange droner mot Moskva, sier Jarle Mossing, dronespesialist ved Hærens våpenskole, til NRK.

Han har liten tro på at dronene har fløyet hele veien fra Ukraina.

OVERRASKET: Dronespesialist Jarle Mossing ved Hærens våpenskole tror at de ukrainske dronene blir sendt opp fra et sted i Russland. Foto: Forsvaret

Ifølge Mossing er de russiske forsvarssystemene rettet mot nabolandet, og dronene vil lettere bli oppdaget hvis de flyr hele 500 kilometer mot Moskva.

– Jeg tror at dronene blir sendt opp fra et sted i Russland. Det skjer muligens fra et sted ganske nær målet i Moskva, sier eksperten.

Han mener at ukrainerne sannsynligvis får god etterretning og støtte fra større nasjoner som USA og Storbritannia.

Kan bli lurt

Nupi-eksperten understreker at det ikke finnes ugradert informasjon om hvor dronene kommer fra.

– I teorien er det mulig å lure automatikken i radarsystemene, for eksempel ved å sende ut saktegående droner, sier Per Erik Solli

MOT MOSKVA: Det som skal være en ukrainsk drone ble nylig vist på sosiale medier. Foto: Skjermdump

For å fjerne forstyrrelser i radarbildet, settes det ofte en minste hastighet for objekter som skal registreres, for eksempel 200 km/t.

Droner som går saktere enn det, vil ikke oppdages av forsvarssystemene.

Men rundt Moskva er det flere radarsystemer, og det vil gjøre det vanskeligere å angripe.

– En svakhet i det russiske forsvaret er at det er lite tilpasningsdyktig og veldig detaljstyrt av toppledelsen. Hvis ukrainerne endrer framgangsmåte hver gang de sender ut droner, så vil russerne få problemer med å stanse dem, sier Solli.

Russere ikke veldig bekymret

I Moskva City snakker NRK med flere menn med lyseblå skjorter og blå blazere, et vanlig arbeidsantrekk i området. Ingen av dem vil fotograferes.

– Redd? Nei, hvorfor skulle jeg være det, svarer «skjortene» temmelig unisont.

En av dem sier at droneangrepene mot Moskva kan sammenlignes med angrepet på World Trade Center i New York i 2001. Fordi hensikten er å skremme.

Flere kaller det «terroraksjon». En bankansatt med stort, rødt skjegg argumenterer med at målet er sivilt.

NRK spør om russiske angrep mot sivile mål i Ukraina også kan klassifiseres som «terror». Bankmannen svarer at Russland ikke angriper sivile mål.

TILLIT TIL POLITIKERNE: Anstasia arbeider i en bank i Moskva City. Hun sier det er skremmende dersom krigen kommer til Russland. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Den unge kvinnen Anastasia jobber i bank.

– De sendte oss for å jobbe på et annet kontor, lenger unna, forteller hun til NRK.

Hun sier at hun ikke er direkte redd nå. Men hva med den ukrainske presidentens uttalelse om at krigen også vil komme til Russland?

– Det er selvsagt skremmende. Vi prøver å ikke tenke på det. Prøver å tenke positivt, og jeg har tillit til våre politikere, sier Anastasia.

VIRKNING: Rester av droner og fasademateriale blir undersøkt i Moskva City. Foto: AP

En ung mann mener det bare var et spørsmål om tid før det kom flere droneangrep.

– Jeg jobber i Yandex, det er en leveringstjeneste. Da City ble angrepet for andre gang, stanset selskapet all virksomhet her, forteller Vadim.

Han sier han ble overbevist om at målet ikke var tilfeldig. Departementet for økonomisk utvikling har noen kontorer høyere oppe, her er andre statlige kontorer også.

ET OPPGJØR: Aleksandr sier at Russland startet konflikten. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

En annen mann vil ikke legge ansvaret for droneangrepene på Ukraina alene.

Han mener det pågår et oppgjør om territorium mellom to sterke personer som tidligere tilhørte samme land.

– Det var vår leder som startet, medgir han.

Ukrainerne blir flinkere med droner

Begge de to norske ekspertene er enige om at Ukraina etter hvert blir dyktigere med sine droner. Både å bygge dem og operere dem.

STANSER IKKE DRONENE: Senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Nupi sier at droneangrepene mot Moskva er pinlige for det russiske forsvaret. Foto: NUPI

– De ukrainske droneangrepene i Moskva er pinlige for det russiske forsvaret, mener Per Erik Solli.

Russiske myndigheter hevder at de setter inn nødvendige tiltak, men så lenge dronene eksploderer i sentrum av den russiske hovedstaden, så har myndighetene et problem.

– Trusselen eksisterer, det er åpenbart. Men det gjøres noe med saken, har president Vladimir Putins talsperson, Dmitrij Peskov, uttalt til russiske og internasjonale medier.