– CIA girer opp omstridt droneprogram

CIA er ventet å utføre droneangrep mot Al Qaida og IS fra en nylig utvidet militærbase i Niger, skriver New York Times.

Ifølge avisen har den amerikanske etterretningsorganisasjonen flyttet fly til Nordøst-Niger for å jakte på militante islamister sør i Libya.

Droner Foto: HO / Reuters Ekspandér faktaboks Ubemannede fly, selvstyrte eller fjernstyrte.

Droners største bruksområde er militært. Brukes til å samle etterretning, rekognosere og bære våpen uten å risikere livet til egne soldater.

Blir enten selvstendig kontrollert av datamaskiner i selve fartøyet, eller av en navigatør på bakken eller i et kjøretøy.

Varierer i størrelse fra modellflystørrelse til fly med vingespenn på over 40 meter.

Tjenestemenn fra både Niger og USA opplyser til New York Times at CIA har fløyet droner på overvåkingsoppdrag i flere måneder fra et hjørne av en liten kommersiell flyplass i Dirkou.

Satellittbilder viser at flyplassen har vokst betydelig siden februar.

Trappet ned dronebruk

Etter først å ha økt dronebruken kraftig, nedskalerte Barack Obama denne på tampen av sin presidentperiode. USA hadde da fått kritikk etter at flere angrep med sivile ofre ble offentlig kjent.

I 2016 opplyste amerikanske myndigheter at mellom 64 og 116 sivile var blitt drept i amerikanske droneangrep og andre luftangrep utenfor krigssoner siden Barack Obama ble president.

Menneskerettighetsorganisasjoner mener de sivile tapene er langt høyere.

Tallet omfattet heller ikke sivile som er drept av amerikanske bomber i Afghanistan, Irak eller Syria, der USA åpent har deltatt i krigføring.

Etter rapporter om sivile tap i Jemen, satte Obama ned foten for CIAs bruk av droner i slike angrep. Ansvaret ble overført til Pentagon, som siden årsskiftet har gjennomført fem droneangrep mot antatte al-Qaida- og IS-mål i Libya.

OVERLATER MER TIL MILITÆRET: Donald Trump har overlatt mer av drone-kontrollen til et lavere nivå i militæret. Foto: Mandel Ngan / AFP

Da president Donald Trump utnevnte CIA-sjef Mike Pompeo til utenriksminister i april i år, fikk etterretningsorganisasjonen igjen grønt lyst til å gjennomføre slike droneangrep, skriver New York Times.

Venter angrep snart

Ifølge en amerikansk tjenestemann skal ikke dronene i Niger ha blitt brukt i dødelige angrep ennå, men vedkommende sier det trolig vil skje i nær framtid med tanke på den økende trusselen i Sør-Libya. Tjenestemannen krevde anonymitet for å snakke med New York Times om de hemmelige operasjonene.

En sikkerhetskilde i Niger sier imidlertid at CIA 25. juli sendte opp en væpnet drone fra basen i Dirkou, som ble benyttet i et angrep mot Ubari i det sørlige Libya.

CIA-talsmann Timothy Barrett nekter å kommentere saken. Forsvarets talsperson Maj Sheryll Klinkel sier militæret har en base på Dirkou-flyplassen, men at de ikke flyr drone-oppdrag derfra.

Det amerikanske forsvaret har også kampfly stasjonert i Nigers hovedstad Niamey, og disse har flere ganger gjennomført angrep mot militante islamister i Libya.

– Reporter så drone ta av

En reporter fra New York Times hevder å ha sett droner ta av fra flyplassen. Vedkommende rapporterer dette:

– Dronene tar vanligvis av om natten, mellom 22 på kvelden og 04 på morgenen. Flyene er grå, på størrelse med Predator-droner som er cirka 8 meter lange. I motsetning til små passasjerfly som av og til lander på flyplassen, har ikke dronene blinkende lys.

Reporteren skal ha sett dronene minst tre ganger i løpet av seks dager.

– Alt jeg vet, er at de er amerikanske, sier Nigers innenriksminister Mohamed Bazoum uten å utdype noe nærmere.

Dirkous borgmester Boubakar Jerome sier dronene har bidratt til å forbedre byens sikkerhet.

– Det er alltid bra. Hvis folk ser slike ting, vil de være redde, uttaler Jerome.