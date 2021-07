– Campingvogner hang i trærne og hus var feid bort

– En bølge av ødeleggelse har feid gjennom området og revet med seg alt, sier Jörg Weitz til NRK på telefon fra Tyskland.

Den 45 år gamle forretningsmannen bor i småbyen Nettersheim, 7 mil sørvest for den tidligere vesttyske hovedstaden Bonn. Her i regionen Eifel har storflommen gjort enorme skader, og mange har mistet livet.

– Situasjonen er svært dramatisk i byene og landsbyene i dette området. Flere steder er fullstendig rasert, forteller Weitz.

Jörg Weitz avbildet i lykkeligere tider enn under dagens flomkatastrofe. Foto: privat

Han er leder for en stor Facebook-gruppe som organiserer hjelp til de mange ofrene for flomkatastrofen. I dette arbeidet har han vært rundt på mange av de hardest rammede stedene i regionen.

Bobiler i trærne

– Jeg passerte blant annet en campingplass der bobiler var tatt av vannmassene og hang i trærne, forteller Jörg Weitz.

– Mange hus var feid av grunnmuren og veier og broer vasket bort. Mange er døde, enda flere er savnet og talløse personer har mistet alt de eier og har, sier han.

Facebook-gruppen som Jörg Weitz leder heter «Eifel für Eifel» og har nærmere 22.000 medlemmer.

Tusener av frivillige gjør en kjempeinnsats under flomkatastrofen. Her gjør noen av dem klar sandsekker i byen Erftstadt Lechenich. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Den ble laget i fjor, for å hjelpe ofrene for koronapandemien. Og folk viste en enorm innsatsvilje og solidaritet. Nå viderefører vi denne ressursen for å hjelpe tusener som er rammet av flomkatastrofen, sier han.

– Vi får utrolig mange tilbud om hjelp og pengegaver fra alle deler av Tyskland. Hadde ikke situasjonen vært så tragisk, ville jeg ha sagt at jeg føler en stor glede ved å oppleve så mye offervilje og medmenneskelighet, sier Weitz.

Mange er savnet

En av de vanligste henvendelsene på Facebook-gruppen kommer fra folk som har mistet kontakten med sine kjære og frykter det verste.

Bare i området Ahrweiler, like ved Nettersheim, er 1.300 mennesker nå savnet, ifølge tyske medier.

En bil har havnet på en ødelagt jernbanelinje i den vesttyske byen Urft. Foto: Oliver Berg / AP

– Den viktigste årsaken er at telefonforbindelsen er brutt i mange av flomområdene. Og det er både et problem og en kilde til håp, sier Jörg Weitz.

– Heldigvis får vi stadig inn flere meldinger om at savnede er funnet i live. Og det gir jo håp til dem som fortsatt lever i uvisshet.

– Men dessverre har vi også fått den omvendte beskjeden – at de savnede er funnet omkommet, sier forretningsmannen Jörg Weitz i det flomrammede Nettersheim til NRK.