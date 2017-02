– Bruker flyktninger som menneskelige skjold i Mosul

De amerikanskstøttede irakiske styrkene innledet før helgen en ny offensiv for å få kontroll over hele den irakiske storbyen Mosul.

Kjemper om Tigris

Irakiske soldater har tatt kontroll over flyplassen utenfor byen. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

I dag tok soldatene seg lenger inn i Vest-Mosul med en strategisk viktig bro over Tigris som mål.

– Broen ligger 400 meter foran oss og vi regner med å ta den i løpet av dagen, sier Fala al-Wabdan i den irakiske hæren.

I januar tok de irakiske styrkene kontroll over Øst-Mosul etter 100 dager med harde kamper, nå håper de den vestlige delen av byen blir tatt på kortere tid.

Samtidig har flere tusen flyktninger klart å rømme fra krigshandlingene, men mange av dem skal ha blitt tatt til fange av terrororganisasjonen IS, og ifølge nyhetsbyrået Reuters bli brukt som menneskelige skjold.

– Vi forsøkte å komme tilbake til vår hjem i Mafraq al-Qayyara i Sør-Mosul, sier 28 år gamle Mohammad Allawi Zeidan til Reuters mens han sammen med flere titalls andre flyktninger krysser et jorde like ved flyplassen i Mosul.

28-åringen klarte å rømme etter at han og flere andre ble brukt som menneskelige skjold like ved broen som de irakiske styrkene håper å få kontroll over i dag.

IS tvang i oktober flere tusen flyktninger fra Sør-Mosul til å dekke dem da de rykket inn i områdene de nå kjemper om. Nå har mange av dem blitt klarte å rømme eller blitt satt fri.

Lenket fast til lastebiler

I forrige måned fikk regjeringsstyrkene full kontroll over bydelene øst for elva Tigris, som renner gjennom Mosul. Men kampene i den vestlige delen av byen kan bli vanskeligere. Gatene i gamlebyen er for trange for mange militær kjøretøyer, og soldatene må trolig kjempe til fots.

De vil møte IS-krigere som er fullstendig omringet, uten noen steder å flykte.

I tillegg til å kjøre lastebiler fylt med eksplosiver mot de irakiske regjeringsstyrkene, der noen av førerne er trolig har blitt lenket fast i førersetet, forsøker ekstremistene å forsvare seg med eksplosiver festet til hobby-droner.

– Flere irakiske soldater er blitt såret av disse drone-bombene siden offensiven mot Vest-Mosul begynte i dag, opplyser generalløytnant Sami al-Aridhi.