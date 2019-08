– Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit

Avisen The Sunday Times skriver at lekkede dokumenter fra Statsministerens kontor beskriver en situasjon over de mest trolige konsekvensene av en utgang fra EU 31. oktober uten noen avtale for britene.

Selve beredskapsplanen skal ha blitt gitt navnet Operasjon Yellowhammer, men skildrer ikke et verst-tenkelig scenario, men hva som mest trolig vil skje, siterer Reuters om saken.

Risikerer mat- og medisinmangel

I dokumentene går det fram at mangel på mat, medisiner og drivstoff vil inntreffe. Videre vil arbeidet i havnene gå i stå og etableringen av streng grensekontroll mot Irland vil måtte innføres.

Opptil 85 prosent av alle lastebiler er ikke klare for en ny prosess ved grensen til Frankrike, noe som innebærer lange køer i havnene i opptil tre måneder før trafikken vil begynne å flyte.

Dokumentene er merket som sensitivt, med en krav om sikkerhetsklarering for å få innsyn.

Foto: Johan E. Bull / NRK

Går mot hard brexit

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal ifølge avisa The Guardian møte Angela Merkel og Emmanuel Macron på sin første utenlandsreise til Berlin og Frankrike tidlig i neste uke. Reisen er så langt ikke bekreftet av den britiske regjeringen.

Johnson har gjentatte ganger sagt at han vil forsøke å forhandle fram en ny og bedre brexitavtale – men dette er blitt avvist av EU.

Dermed er sannsynligheten stor for at britene går ut av EU 31. oktober uten noen avtale.