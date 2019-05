– Brannmenn feiret Notre-Dame-innsats før voldtektsanklager

NRK kom til stengte dører da vi besøkte pubene de norske studentene og de franske brannmennene var på fredag kveld. Men begge stedene kom det ansatte som skulle åpne for kvelden.

Ved puben The Frog and Princess fortalte en av de ansatte at han godt husker gjengen som var i godt humør denne kvelden.

– De var mellom 15 og 20 brannmenn som var her for å feire sin egen innsats i slukningsarbeidet i brannen i Notre-Dame. De hadde det skikkelig gøy, sa mannen som ikke vil ha navnet sitt på trykk hos NRK.

Denne mannen jobbet på en av pubene de norske kvinnene og de franske brannmennene var på fredag kveld. Han forteller at brannmennene var ute og feiret sin egen innsats i Notre-Dame-brannen. Foto: Bram Verbeke / NRK

Politiet hentet opptak

Han har hørt om voldtektsanklagene og sa at han syns synd på kvinnen.

– Det skulle ikke ha skjedd. Jeg håper de skyldige blir straffet, sa han.

Ved den neste puben møtte NRK også en ansatt. Hun fortalte at politiet har vært på stedet og hentet opptak fra overvåkingskameraer.

De seks brannmennene som ble stilt for retten i Paris i dag var enten siktet for å ha deltatt i en gruppevoldtekt eller for å ikke ha forsøkt å hindre en kriminell handling.

Ikke varetektsfengslet

Da de seks brannmennene møtte i retten i dag, ba aktor om at de skulle få status som mistenkte, men han fikk ikke medhold av dommeren.

De seks fikk isteden status som «vitne med rett til støtte», en status i fransk rettssystem som tilsier at den anklagede har krav på juridiske råd i forbindelse med en høring. De blir innkalt til flere forhør i denne saken.

Er fremdeles suspendert

De seks brannmennene er fremdeles suspendert fra sine stillinger på grunn av voldtektsanklagene.

Den unge norske kvinnen anmeldte saken lørdag, noe som førte til at tre brannmenn ble pågrepet samme dag. Dagen etter ble fire andre brannmenn pågrepet.

Kvinnen har forklart at hun sammen med to andre norske studenter møtte franskmennene på byen fredag kveld. Hun og venninnene ble med mennene til brannstasjonen der de jobber. Kvinnen sier hun hadde frivillig sex med en av dem, men at de andre voldtok henne.

Den første mannen skal ikke ha blitt kalt inn for retten i dag.

Anklager i minst tre andre saker

Dette er ikke første gang franske brannmenn blir anklaget for seksuelle overgrep.

Brannmenn er anklaget i minst tre andre saker, skriver den franske avisen Le Monde. I februar ble ti medlemmer av brannkorpsets gymnastikklag dømt overgrep på to kolleger i 2012. En annen sak fra 2009 er fremdeles i rettssystemet, melder Le Point. Der står to menn tiltalt for overgrep på en 14 år gammel jente.