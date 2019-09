– Boris sitt parti er engelsk nasjonalisme

– Jeg ser tegn til engelsk nasjonalisme, det er blitt et smalt og lukket parti, sier Phillip Lee til NRK når vi møter ham utenfor det britiske parlamentet.

Han har vært i Det konservative partiet i 27 år. I ni av årene har han representert partiet i parlamentet, og han har også vært statssekretær under den forrige statsministeren, Theresa May.

Han trakk seg fra den rollen i protest mot hennes håndtering av brexit, men situasjonen har etter hans mening gått fra vondt til verre.

Denne uka meldte han seg inn i Liberaldemokratene.

Bildene da han gikk over gulvet i parlamentet og skiftet side i politikken ble bevitnet av millioner, gitt at det skjedde midt under en direktesendt tale som statsminister Boris Johnson holdt til Underhuset.

Har mottatt trusler og kjeft

– Jeg vil heller være del av et parti som er åpent mot verden, sier han.

– Hva mener du med at partiet er blitt nasjonalistisk?

– Medlemmer av organisasjonen sier de ikke bryr seg om Nord-Irland og Skottland blir selvstendige. De bryr seg bare om å få England ut av EU.

– Jeg kan ikke representere et parti som ikke tror på den britiske unionen (unionen mellom England, Skottland, Wales og Nord-Irland, red.anm.). Målinger viser at et flertall i partiet har slike holdninger, og det er uakseptabelt.

Fakta om viktige brexitdatoer Ekspandér faktaboks 3. september: Parlamentet trådte sammen etter sommerferien.

4. september: Underhuset vedtok lov om mulig brexitutsettelse for å unngå hard brexit. Statsminister Boris Johnsons forslag om nyvalg 15. oktober ble avvist.

9. september: Den nye loven kan allerede denne mandagen få dronningens formelle samtykke.

9.–12. september: Statsminister Boris Johnson vil suspendere Parlamentet i den andre uken representantene sitter sammen.

14. oktober: Trontalen. Dronning Elizabeth holder trontalen der regjeringen presenterer sin politikk for den kommende sesjonen. Parlamentet samles igjen.

18.–19. oktober: EU-toppmøte i Brussel. Denne uken er siste sjanse for regjeringen til å få på plass en ny utmeldingsavtale.

19. oktober: Dersom regjeringen ikke har fått flertall i Parlamentet for en utmeldingsavtale, eller – mot all formodning – en hard brexit, må statsministeren be EU om tre måneders utsettelse.

31. oktober: Brexitdatoen som ble vedtatt etter utsettelsene sist vår.

31. januar 2020: Brexitdatoen som er fastsatt i det nyeste utsettelsesvedtaket fra det britiske Underhuset. Kilde: NTB

Han har mottatt trusler og kjeft for å gå sitt parti midt imot. Det har vært vanskelig, han har venner i partiet, men måtte følge egen overbevisning.

Nå er en byrde tatt fra ham.

– Kona mi sier jeg smiler mer nå, flirer Lee.

Jo Johnson, statsminister Boris Johnsons yngre bror, har varslet at han trekker seg fra sin stilling i regjeringen og sitt sete i parlamentet. Begrunnelsen var konflikt mellom familielojalitet og hensynet til nasjonens interesser. Han har tidligere gått imot at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Fikk følge av flere

Han er en av over 20 konservative parlamentarikere som denne uka forlot det britiske regjeringspartiet.

Statsministerens egen bror, Jo Johnson, var en av dem som forlot både regjeringspost og parlamentet frivillig, mens de andre ble kastet ut av partiet fordi de stemte mot statsministeren brexit-planer.

Nicholas Soames, Winston Churchills barnebarn, er en av dem som er ekskludert fra Det konservative partiet. Foto: Simon Dawson / Reuters

Lee mener det er helt ufattelig at partiet kan kaste ute politikere som Kenneth Clarke, mange ganger statsråd og den lengstsittende politiker i det britiske Underhuset og Nicholas Soames, som er Winston Churchills barnebarn.

– Er dette Det konservativt partiet eller er det Brexit-partiet, spør han retorisk. Og slår fast at partiet endrer seg ekstremt fort.

Johnson langt unna Churchill

Phillip Lee mener Boris Johnson er langt unna forbildet sitt, Churchill.

– Det er mange som ikke liker ham i partiet. Han duger hvis du vil flire og le, men vi snakker om et fast medlem av FNs sikkerhetsråd, en atommakt, et innflytelsesrikt land i verden. Det er uakseptabelt.

– Statsministeren svikter også Nord-Irland! Det holder ikke, sier Lee.

Hva er garantiordningen for Nord-Irland? Ekspandér faktaboks I dag er Storbritannia og Irland er medlemmer av EU. Det betyr at det ikke er behov for noen form for toll- eller grensekontroll på grensen mellom Nord-Irland og Irland. Etter brexit vil Nord-Irland forlate EU sammen med resten av Storbritannia, mens Irland fortsatt er i EU. Normalt sett vil det innebære at det må innføres grensekontroll, men verken EU eller Storbritannia vil det. Garantiordningen for Nord-Irland, den såkalte «backstop» trer i kraft dersom en avtale ikke sikrer at grensen fortsatt er åpen. Garantiordningen innebærer at Storbritannia forblir del av EUs tollunion og at Nord-Irland i tillegg knytter seg tett til EUs indre marked.

Det konservative partiet er splittet, men det er også opposisjonen, folket, familier og venner.

Nå håper Lee å få lov til å fortsette og jobbe for å forene folk og helbrede et ødelagt politisk system.