– Ble sendt til psykiater da jeg sa jeg var homofil

Baren Bigudi er i ferd med å åpne for kvelden. Et av stadig færre steder for skeive i Tyrkias største by, Istanbul.

For første gang på 15 år tør ikke eieren å henge ut regnbueflagget. Årsaken: Den aggressive atmosfæren.

– Både jeg og foreldrene mine er veldig nervøse, sier Burak Unal til NRK.

30-åringen jobber som DJ i baren. Han er høy og kraftig med helskjegg.

Foreldrene ringte ham valgnatta 28. mai etter å ha hørt president Recep Tayyip Erdogans seierstale da han ble gjenvalgt.

I talen sa han at «LHBT skal ikke få infiltrere oss».

– Foreldrene mine bønnfalt meg om å reise fra landet. De sa «vær så snill og dra. Det er ikke trygt her for deg lenger».

MØRK FREMTID: Burak Unal ser ingen fremtid som homofil i Tyrkia. Foto: Åse Marit Befring

– Alt kan skje

De verbale angrepene mot LHBTQ-personer har fortsatt etterpå også.

21. juni omtalte Erdogan denne gruppa som «ulykken som truer samfunnets overlevelse».

Det ytterliggående islamistiske Yeniden Refah-partiet, som Erdogans parti AKP samarbeider med i parlamentet, har sagt at de vil forby LHBT-forbund.

– Alt kan skje, for politikerne snakker bare om skeive, sier bareier Adar Bazbay.

Færre kommer til utestedet nå enn før valget fordi de er redde, forteller hun.

KAN MÅTTE STENGE: Utestedet Bazbay åpnet for 15 år siden, men nå frykter eieren for fremtiden. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Bazbay vet ikke hvor lenge hun kan holde åpent.

– Politiet kommer hit ofte. Mange kafeer, barer og klubber for LHBT-personer har stengt. Jeg vet ikke hvorfor vi har klart å holde det gående så lenge. Kanskje er det fordi jeg er så sta, sier hun og ler.

Men det ligger et alvor bak latteren.

– Ble satt på medisiner

Nylig foreslo regjeringen å endre ordlyden i Tyrkias grunnlov. Begrunnelsen de viser til er et behov for å beskytte familien mot «trusler» og understreke at ekteskap er utelukkende mellom mann og kvinne.

Det vil kunne åpne veien for ytterligere press mot skeives rettigheter.

– Det er en frykt for homofile her i landet, og vi har aldri vært under mer press. Etter at islamistiske partier fikk makt ser jeg ingen fremtid her, sier Eren Deniz.

Han har blitt utsatt for verbale trusler mange ganger, men nå frykter han for at det kan bli voldelig.

21-åringen har kortklippet bleket hår, svart singlet og perlekjede rundt halsen.

FRYKTER VOLD: Eren Deniz frykter at den verbale volden mot homofile vil bli fysisk. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Deniz er på boligjakt og her om dagen ble han spurt om han var «soper» da han kom for å se på en leilighet.

For ham har det kostet mye å stå frem som homofil. Han forteller at foreldrene sendte ham til psykiater da han 14 år gammel fortalte om sin legning.

Der fikk han foreskrevet sterke beroligende medisiner, sier han.

– De presset meg og sa at «du er ikke en slik person». Presset fra familien gjorde meg syk og deprimert, og pillene til en følelsesløs zombie.

For to år siden dro Deniz hjemmefra, og siden har han ikke sett foreldrene sine. Når NRK møter ham, forteller han at han ikke tør å delta under Pride-feiringen slik han pleier.

Forbud er forbudt

Pride-parader er blitt slått hardt ned på i Tyrkia siden 2016.

Den offisielle forklaringen er at det er for å ivareta ro og orden, men i år begrunnet guvernøren i Istanbul det også med at ingen får «true familieverdier».

Flere titalls personer ble arrestert da noen klarte å omgå politisperringer og arrangere en kort markering i byen søndag 25. juni.

UTSATT: Skeive i Tyrkia får ikke ferie Pride, selv om domstoler mener det er i strid med grunnloven. Foto: AP

Mens myndighetene i Tyrkia praktiserer et forbud mot Pride over hele landet, har domstoler i både Istanbul, Ankara, İzmir, Mersin og Adana de siste tre årene gjennom flere rettsavgjørelser slått fast at forbudene det er i strid med grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

ARRESTERT: Flere titalls demonstranter i Istanbul ble arrestert etter Pride-markeringen i byen. Foto: Reuters

Det er ikke bare pride som blir slått ned på:

– Ingen representerer oss

Men i politikken er det stille.

Selv ikke noen av de seks opposisjonspartiene som Erdogan mente var «infiltrert av skeive» under valgkampen, har kommet ut og støttet LHBT-bevegelsen.

– Jeg føler at ingen representerer meg eller våre rettigheter, sier Burak Unal.

Til forskjell fra mange andre har han høy utdanning og dermed mulighet til å reise til utlandet. Men han gjør det med tungt hjerte.

– Jeg elsker å bo i Istanbul. Jeg elsker byen og alle her.