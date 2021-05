Resolusjonen ble lagt frem for Menneskerettighetsrådet i FN av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIS) og den palestinske delegasjonen. Det var 29 land som stemte for og 9 imot, ifølge BBC.

Det skal nå opprettes en permanent kommisjon som skal undersøke menneskerettighetsbrudd i Jerusalem, Vestbredden og Gaza.

Kommisjonen skal se på hva som skjedde under den 11 dager lange krigen mellom Israel og Hamas. Da ble minst 242 mennesker drept i Gaza og 13 i Israel. Den skal også se på «De underliggende årsakene til de gjentakende spenningene, ustabiliteten og den langvarige konflikten».

Menneskerettighetsrådet stemte i går for å undersøke volden under krigen mellom Israel og Hamas. Foto: Anjum Naveed / AP

Antiisraelsk besettelse

Israelerne har allerede varslet at de ikke vil samarbeide med kommisjonen. Israels statsminister kaller resolusjonen for «enda et eksempel på at FNs Menneskerettighetsrådet har en antiisraelsk besettelse».

– Enda et eksempel på at FNs Menneskerettighetsrådet har en antiisraelsk besettelse, sier statsminister Netanyahu. Foto: Pool / Reuters

Det israelske utenriksdepartementet sier til Times of Israel at resolusjonen «ignorerer fullstendig de 4300 rakettene skutt mot sivile i Israel».

Israelske ministre og generaler kappes om å fordømme resolusjonen. «Gjør slutt på all legitimitet til Menneskerettighetsrådet og bør føre til rådets oppløsning», sa forsvarsminister Benny Ganz. Mens Avigor Liberman sa at Israel bør trekke seg fra hele rådet.

Kan skade prosessen

Resolusjonen møtes med glede av både Hamas og Den palestinske selvstyremyndigheten (PNA). «Den er en internasjonal anerkjennelse av Israels systematiske undertrykkelse og diskriminering av det palestinske folk». Sier PNA til Al Jazeera.

USA er ikke medlem i rådet og har bare tilskuerstatus, men de skriver at resolusjonen kan skade fredsprosessen.

«Det er veldig uheldig at mens vi og andre har jobbet for å opprettholde våpenhvilen, bringe humanitær hjelp til Gaza og fortsette samtalene om hvordan vi kan skape en varig fred. Så holder noen medlemmer av Menneskerettighetsrådet med en distraksjon som ikke bidrar med noe til den diplomatiske prosessen».

Det skriver USAs FN-delegasjon i Genève.

USAs Antony Blinken besøkte Israel denne uken. Foto: Thomson Reuters (Ikke bruk denne versjonen av bildet)

Resolusjonen kommer rett etter at USAs utenriksminister Antony Blinken har avsluttet en tur til Israel og Egypt. På turen var fredsprosessen et hovedtema for samtalene med Netanyahu.