Seks mennesker er skadet etter knivangrepet som skjedde inne i en matbutikk i kjøpesenteret LynnMall i Auckland fredag morgen lokal tid.

For tre av dem skal tilstanden være alvorlig.

Den antatte gjerningsmannen er drept av politiet rundt minuttet etter at de ankom stedet.

Videoopptak fra stedet viser folk som løper ut av matbutikken i panikk etter at mannen startet å angripe personer i nærheten med kniv.

– Politiet har funnet mannen, og han er blitt skutt. Han døde på stedet, heter det i en uttalelse.

Auckland-politiet mener at mannen handlet alene og at det ikke foreligger noen fare for ytterlige angrep.

Kom fra Sri Lanka

Statsminister Jacinda Ardern holdt pressekonferanse kort tid etter hendelsen skjedde. Hun sier det dreier seg om et terrorangrep.

Ardern opplyste at gjerningsmannen, som foreløpig ikke er navngitt, kommer fra Sri Lanka. Han skal ha vært i New Zealand siden oktober 2011. Fra 2016 har han vært på myndighetenes liste over personer med ekstremistiske synspunkter.

Ifølge statsministeren var han kjent tilhenger av terrorgruppen IS.

Han skal ha blitt overvåket kontinuerlig på grunn av sin ideologi og ekstreme synspunkter. Men det skal ikke ha vært noen indikasjoner på at mannen hadde planlagt et angrep akkurat i dag.

Statsminister Jacinda Ardern under pressekonferanse om angrepet ved LynnMall. Foto: AP

På pressekonferansen ble statsministeren ble spurt om hvorfor det ikke ble grepet inn før seks mennesker ble skadet.

– Realiteten er at selv om man blir kontinuerlig overvåket, er det ikke mulig å være fysisk tett på personen til alle tider. Politiet kom til så raskt de kunne og forhindret ytterligere skade i en skremmende situasjon, svarte Ardern.