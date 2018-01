– Amerikanere trenger å høre sannheten

– Vi kan ikke stole så mye på det som ble sagt i kveld, sier den demokratiske senatoren Kamala Harris til CNN.

Harris reagerer på at Donald Trumps første «State of The Union»-tale ikke tegner et sannferdig bilde av det som faktisk rører seg i landet.

– Amerikanernes mistillit til regjeringen er høy, publikum trenger å høre hele sannheten fra presidenten, sier Harris.

– Burde takket Obama

President Trump har i flere uker fremmet den lave afroamerikanske arbeidsledigheten. Da han gjorde dette igjen under kveldens tale ble medlemmene av Congressional Black Caucus, den politiske organisasjonen for afroamerikanernes medlemmer av kongressen, filmet sittende – uten å applaudere.

– Mange mennesker, inkludert medlemmer av Congressional Black Caucus, klappet ikke. Sannsynligvis fordi vi alle vet at han burde ha takket Obama på slutten av uttalelsen, sier Harris til CNN.

Demokrat Bernie Sanders kom kort tid etter talen med en 25 minutter lang respons på Trumps uttalelser i en Twitter-video. Sanders gir presidenten rett i at amerikansk økonomi er i vekst, men presiserer at Trump ikke fortalte hele bildet.

– Når vi snakker om økonomi er det viktigste å skjønne hva som skjer med den gjennomsnittlige arbeider, det feilet Trump å nevne i kveld. De rike blir rikere med Trump i stolen, mens millioner av amerikanske arbeidere har tre eller fire jobber for å holde hodet over vannet, sier Berne Sanders i en uttalelse på sin Twitter-konto.

Sanders påpeker også at det er stor forskjell på hva Donald Trump lovet i valgkampen og hva han har innfridd som president.

– Donald Trump fortalte at han skulle gi helseforsikring til alle, men som president har han gjort det motsatte, sier Sanders.

Faktasjekket talen

Den amerikanske avisen Politico har påpekt 64 presiseringer og faktafeil ved presidentens første «State of the Union»- tale.

Avisen skriver blant annet at Trumps uttalelse om at de har «innført de største skattekuttene i amerikansk historie», er feil.

De påpeker at skattekuttene under president Barack Obama og George W. Bush var langt større, så vel som skatteendringene under president Ronald Reagan.

Nye skattereformer var ett av hovedtemaene under kveldens tale og Donald Trump nevnte at «en typisk amerikansk familie på fire som tjener $ 75 000 vil oppleve en skattereduksjon på $ 2000.»

Politico presiserer imidlertid at det ikke er spesielt vanlig for en familie på fire å ha en inntekt på 75.000 dollar. Avisen skriver at median-inntekten for en familie på fire i USA er 59.000 dollar ifølge tall fra september.

