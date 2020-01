Tirsdag kveld samlet president Donald Trump sine toppfolk i Det hvite hus, etter at et titalls raketter natt til onsdag rammet to amerikanske baser i Irak. Angrepet kommer som hevn for drapet på general Qasem Soleimani.

Sikkerheten rundt Det hvite hus er økt i natt, melder CNN.

Blant dem som deltok i møtet som varte i underkant av to timer var visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Mark Esper og andre topprådgivere.

Spørsmålet nå er hva Trump kommer til å gjøre. Den amerikanske presidenten har tidligere truet med at et angrep fra Iran raskt vil bli møtt med et motangrep. Kanskje et disproporsjonalt et.

Det er ikke meldt om omkomne eller skadde amerikanske soldater.

Alt nå avhenger av om det vil komme meldinger om at noen ble drept i angrepet. Hvis ikke kan det gi Trump en anledning til å erklære seier, mens Iran kan hevde at de har forsvart sin ære.

Hvis det derimot etter hvert kommer meldinger om drepte amerikanere kan situasjonen eskalere raskt, tror nettstedet Axios.

– USA må stoppe unødvendige provokasjoner

Det ble snakket om at Donald Trump skulle komme til å adressere nasjonen tirsdag kveld. Det ble så avkreftet. Senere tirsdag kveld sa Trump i en twittermelding at han vil komme med mer informasjon onsdag, men at det ser ut til å ha gått bra.

Denne meldingen, kombinert med en melding fra Iran om at de vil forsvare seg, men ikke ønsker eskalering, blir av flere eksperter sett på som en mulighet for Trump til å roe situasjonen.

Reaksjonene i USA lot imidlertid ikke vente på seg tirsdag kveld:

Toppdemokraten Nancy Pelosi sier at hun monitorerer situasjonen og legger vekt på at USA må stoppe unødvendige provokasjoner fra administrasjonen og kreve at Iran opphører volden.

Hun sier at Amerika og verden ikke har råd til krig.

Medlemmene av Kongressens lederskap skal ha blitt orientert om situasjonen, melder Fox News. Selv satt Nancy Pelosi i et møte da hun fikk beskjeden og hun ba straks folk i rommet om å be.

Velger å ikke kommentere

En av Demokratenes presidentkandidater, Joe Biden, sier i en tweet at han vil avstå fra å kommentere.

Etter at presidentens pressetalskvinne Stephanie Grisham la ut en twittermelding om situasjonen tar mange til motmæle:

«Noen ord om hva som kan ha ført til dette angrepet?»

«Det er en grunn til at Bush og Obama ikke drepte han»

Men Grisham har også fått flere tusen likes på meldingen. Og en annen skriver at:

«Vi startet det ikke. Vi skal fullføre dette»