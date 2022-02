– Alvorlig brudd på folkeretten

– Dette er et alvorstungt øyeblikk i Europas historie. Situasjonen er dramatisk for kvinner og barn i Ukraina som nå blir angrepet fra alle kanter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Natt til torsdag ble det klart at en militær operasjon i Øst-Ukraina er i gang. Det er hørt eksplosjoner i Kyiv. Flere andre byer er angrepet.

Han viser til at angrepet på et vis har vært varslet.

– Det har vært snakket om det lenge. Det som har vært spådd skjer og vi må bare veldig tydelig fordømme dette angrepet, som er i strid med folkeretten, fortsetter Støre.

– Det krenker Ukrainas helt åpenbare rett til suverenitet og har ingen forankring i folkerettens prinsipper og Norge vil stå sammen med sine allierte og partnere i reagere på dette og ta vare på den situasjonen som nå er i Europa, sier han og viser til at Ukraina er et land som ikke er medlem av Nato, slik at Natos kollektive forsvar ikke blir utløst av dette.

– Men Russland må få merke at de her går løs på noen av de mest grunnleggende prinsippene i folkeretten, og som også gjelder for forholdet mellom land i Europa, sier Støre.

Europa har alle muligheter til å løse denne typen politiske spørsmål og uoverensstemmelser på politisk vis. Det har det vært oppfordret til og lagt til rette for i lang tid, og Russland har konsekvent valgt å ikke gjøre det. Viktigheten nå er å ha en samlet reaksjon. Stå sammen med de europeiske landene, over Atlanterhavet og det internasjonale samfunn, slik at Russland oppfatter den melding veldig klart.

Også andre norske politikere kommenterer i morgentimene situasjonen. Høyre-leder Erna Solberg kaller det en mørk dag i Europa.

– Det trengs samlet internasjonal reaksjon på Putins brudd på internasjonal rett, skriver Solberg på Twitter.