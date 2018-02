Terrorrettssaken startet tirsdag morgen.

Med kortklipt hår, halvlangt skjegg og iført en grønn fleecejakke ble terrortiltalte Akilov fraktet inn i rettssalen med håndjern. Håndjernet ble tatt av da han ble plassert mellom sin forsvarer Johan Eriksson og en tolk.

Eriksson sier Akilov erkjenner å ha kjørt lastebilen, og at han aksepterer å bli dømt for terror og forsøk på terror.

– Motivet for gjerningen var å framkalle frykt, og motivet for handlingen var å få Sverige til å avbryte deltagelsen i koalisjonen mot den islamske staten, sa Eriksson i retten.

Strid om motiv

Påtalemyndigheten mener angrepet var en hevnaksjon etter at Akilov ikke fikk innvilget asyl i Sverige.

Akilov skal etter planen først vitne 20. februar.

Chatter i appene WhatsApp, Telegram, Facebook, Viber og Zello blir en viktig del av rettssaken, opplyser aktor.

Det er funnet IS-materiale på Akilovs mobiltelefon. Blant annet handler det om en propagandavideo for IS og filmer på YouTube om plikt til å utføre jihad, uttalte aktoratet.

Det er også funnet 12.700 bilder. Dette er i stor grad rekognoseringer langs Drottninggatan, skriver Expressen.

Det er fotoforbud i salen, men svenske medier kan sende lyden direkte og rapportere fra salen.

Akilov skal ha gått betydelig ned i vekt. Under rettssaken ser han stort sett ned og tar notater.

STOR INTERESSE: Journalister venter utenfor rettssalen før starten av rettssaken mot Akilov Foto: JANERIK HENRIKSSON / AFP

Fem drept

Fem personer ble drept og 14 skadd da Akilov kapret en lastebil og kjørte den nedover gågata Drottninggatan i sentrum av Stockholm 7. april i fjor.

Lastebilen endte i inngangspartiet til stormagasinet Åhléns. Det var fredag ettermiddag, og gaten var full av mennesker.

Påtalemyndigheten vil legge ned påstand om livsvarig fengsel og utvisning.

130 personer i livsfare

Akilov er tiltalt for forsøk på drap på 130 personer.

– 500 meter, 40 sekunder, 12,5 tonn. En hastighet på i gjennomsnitt 60 kilometer i timen på en gågate full av ubeskyttede mennesker. Det her er et angrep på mange menneskers liv, men det er også et angrep på vårt samfunn og vi som lever i dette samfunnet, sa aktor Hans Ihrman da saken startet.

Rettssaken varer fram til mai.