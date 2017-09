Ifølge Abbott er skadene mer omfattende enn det New Orleans ble utsatt for av orkanen «Katrina» i 2005. Den gang ble det gjort skader for over 120 milliarder dollar.

– Når vi ser på antallet boliger og bedrifter som er rammet av dette, tror jeg det kommer til å koste langt mer enn det, sannsynligvis mellom 150 og 180 milliarder dollar, sier Abbott til Fox News.

Guvernør Greg Abbott. Foto: Drew Anthony Smith / AFP

180 milliarder dollar tilsvarer drøyt 1400 milliarder kroner, eller 1,4 billioner, med dagens kurs. Det gjør i så fall «Harvey» til tidenes dyreste naturkatastrofe i USA.

Finansminister Steven Mnuchin ba søndag Kongressen om å heve USAs gjeldsgrense for å frigjøre mer penger til hjelpearbeidet.

Det hvite hus har allerede bedt om godkjenning av en hjelpepakke på 7,9 milliarder dollar, og vil nå søke om ytterligere 6,7 milliarder.

Evakuering i Houston, Texas. Foto: Thomas B. Shea / AFP

Mexico og Venezuela tilbyr hjelp

Mexico kom tidlig med et tilbud om å sende hjelp til Texas. President Donald Trump har ikke kommet med noe formelt svar på tilbudet, men guvernør Abbott har takket ja.

Nå er 25 lastebiler på vei mot grensen med ris, bønner, kaffe og sjokolade, skriver CNN.

I neste omgang kommer 300 senger, ni aggregater, radioer og utstyr til matlaging og vannrensing. Leger, sykepleiere og hjelpearbeidere skal også være på vei.

– Vi er veldig glade for å kunne støtte våre brødre på den andre siden av grensa, sier Carlos Manuel Sada, som er Mexicos annensekretær for nordamerikanske forhold.

Søndag kom det også et tilbud om økonomisk hjelp fra Venezuela. Utenriksminister Jorge Arreaza sier de vil bidra med fem millioner dollar til gjenoppbygging av boliger.

Kloakk og olje i flomvannet

Vannmassene fra det som omtales som en tusenårsflom er i ferd med å trekke seg tilbake i Texas og Louisiana.

Minst 47 personer er bekreftet omkommet, og nærmere 50.000 bor fortsatt i tilfluktsrom.

Miljøvernetaten EPA ber folk om å holde seg unna flomvannet, som kan inneholde kloakk, spillolje og kjemikalier fra fabrikker, skriver AP.

Av Houstons 2300 vannforsyningssystemer er de fleste fortsatt fungerende. 160 har sendt ut varsler om å koke vannet, mens 50 er stengt.

Brock Long, som leder Federal Emergency Management Agency (FEMA), sier til CBS at myndighetene i flomutsatte delstater bør bli flinkere til å sette av midler.

– Dette er en vekker for de folkevalgte, som bør gi guvernørene og nødetatene midlene de trenger til å være fullt bemannet og ha egne programmer for hjelpearbeid, sier Long.