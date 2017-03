– 5000 befridd fra Boko Haram

Fangene skal være befridd av kamerunske og nigerianske styrker i en aksjon som har pågått siden slutten av januar, opplyser talsmann for kamerunske myndigheter Issa Tchiroma.

Ifølge Reuters er gislene som er sluppet fri, hovedsakelig kvinner, barn og eldre.

Tchiroma opplyser at flere tusen soldater har deltatt i aksjonen, og minst 60 terrorister skal være drept siden offensiven startet. I tillegg har mer enn 20 mistenkte blitt arrestert.

– De hjelper nå myndighetene i Kamerun og Nigeria, sier talsmannen.

Myndighetene har siden januar konsentrert seg om fjellområdet Mandara som ligger på grensen mellom de to landene. Ifølge Tchiroma har de ødelagt et skjulested for opprørerne i området.

De har også ødelagt et drivstoffdepot, en ammunisjonsfabrikk og hjemmet til en av lederne i Boko Haram.

455 frigjort i Nigeria

For få dager siden meldte nigerianske myndigheter at regjeringsstyrkene har frigjort 455 landsbyboere som ble holdt som fanger av islamistgruppa Boko Haram.

Fangene ble holdt i fire landsbyer nordøst i delstaten Borno, og de er nå transportert til en flyktningleir i landsbyen Rann, opplyser talsmannen Sani Usman.

Minst 14.000 mennesker er drept siden Boko Haram i 2009 grep til våpen i sin kamp for en islamsk stat nordøst i Nigeria.

Gruppen har også gjennomført en rekke angrep og aksjoner i Tsjad, Kamerun og Niger, og 2,9 millioner mennesker er ifølge FN drevet på flukt fra sine hjem som følge av konflikten.