– 26 bryllupsgjester drept i selvmordsangrep i Irak

Det irakiske forsvarsdepartementet sier at de to selvmordsbomberne gikk inn blant de feirende bryllupsgjestene i byen Al-Hajaj nær Tikrit onsdag kveld, skriver AP.

Etter at den første selvmordsbomberen hadde detonert sine eksplosiver festet til et belte, gjorde den andre det samme midt blant gjestene som hadde samlet seg for å hjelpe de som ble rammet av den første eksplosjonen. Det sier talsmann for provinsen Ali al-Hamdani til nyhetsbyrået.

Ifølge talsmannen ble 26 mennesker drept, de fleste av dem barn, og opp mot 67 mennesker såret.

Det er fremdeles uklart hvem som sto bak, men mange mistenker terrorgruppa IS som tidligere har utført lignende angrep.

