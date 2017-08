– 11 omkom da tre veltet på Madeira

TV-stasjonen Expresso viser direktebilder av redningsmannskapet som jobber ved store trær utenfor byen Funchal, hovedstaden på Madeira.

Ifølge RTP News og radiostasjonen TFS har minst 11 mennesker mistet livet. To av dem er barn. I tillegg er minst 35 såret. TFS skriver at tallene ikke er offisielle.

Ulykken skjedde tirsdag formiddag i Monte utenfor øyas hovedstad Funchal da mange mennesker deltok en katolsk festival

Den årlige Nossa Senhora-festivalen er øyas største, og den trekker hvert år en stor folkemengde til en kirke i utkanten av Funchal.

Årsaken til at treet veltet er ennå ikke kjent, men øyenvitner opplyser at treet var gammelt og at det hadde vært sikret med et tau i et par år ettersom det var morkent og hadde hul stamme.

Reuters skriver at det var et 200 år gammelt eiketre som veltet.