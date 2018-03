94-åring lurte svindler

I disse dager pågår en rettssak i Göteborgs tingsrett mot en 46 år gammel mann som mistenkes for grovt bedrageri av 78 eldre i Sverige.

Ifølge Sveriges Radio skal mannen skal ha ringt opp eldre og utgitt seg for å være lege. Han skal ha forklart at han hadde lest legejournalene deres og sett at de var alvorlig syke. Mannen forklarte så de eldre at han kunne skaffe en ny medisin, men da måtte de betale på forhånd eller de kunne sende bankkortet med kode til hans adresse i London.

På denne måten skal mannen ha lurt flere millioner fra 78 eldre. Men da han ringte 94 år gamle Viola Ericsson fra Malmö endte han selv opp med å bli lurt.

Noe var feil

– Jeg vet utmerket godt hvordan helsevesenet er organisert. Det er ikke normalt at en overlege fra Karolinska ringer hjem og sier at han har sett i journalene mine. Jeg skjønte at dette var for dumt, sier Viola Ericsson til Aftonbladet.

Ericsson bestemte seg for å gi igjen med samme mynt og lure bedrageren. Hun forklarte mannen på telefonen at hun hadde dårlig hukommelse og ikke hadde noe greie på bankkoder. Da forklarte mannen hvordan Ericsson kunne ta ut penger og så kunne de snakkes igjen senere.

Rett etter samtalen ringte den snarrådige 94-åringen politiet og fortalte om den merkelige oppringningen. Politiet kom så på besøk og installerte opptaksutstyr på Viola sin telefon.

– Jeg snakket med den såklarte legen fem, seks ganger på telefon. Jeg syntes det var veldig gøy. Jeg bor jo på et aldershjem, og det er ikke alltid like gøy å være 94 år.

Utdrag fra opptakene:

– Ja Viola, har du kommet hjem nå ?

– Ja, jeg har kommet hjem og jeg er trøtt...

– Hvor mye penger tok du ut Viola ?

– Jeg gikk til minibanken og så begynte jeg å tenke på om jeg virkelig skulle ta ut pengene, for jeg kunne jo trenge dem til noe annet ?

– Ja, men du får jo pengene tilbake neste uke...(når du får medisinen)

Mannen forklarte i samtalene hvor viktig det var at Viola tok ut pengene, slik at hun kunne få ny medisin og bli frisk.

– Etterpå kom politiet og tok med opptakene, og jeg fikk en blomst, sier Viola Ericsson.

Viktige bevis

Opptakene brukes nå som viktig bevismateriale i rettssaken mot den falske legen. Ifølge politiet mistenkes mannen for å ha svindlet de eldre for minst to millioner kroner, men politiet frykter at mørketallene kan være langt høyere.

– Jeg er glad og overrasket over at jeg kunne bidra. Da han ringte tilbake, tenkte jeg at skal man lure noen, så får man jamen være smartere, sier 94 år gamle Viola Ericsson til Sveriges Radio.

Mannen har hele tiden nektet for at han har gjort noe galt.