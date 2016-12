800 har dødd i ulykker med denne flytypen de siste 16 åra

Over 800 mennesker har omkommet i flyulykker med det russiske passasjerflyet TU-154 de siste 16 årene.

Dødstallene omfatter ikke den siste ulykken, der et russisk fly med 92 passasjerer om bord styrtet i Svartehavet søndag. Ifølge russiske myndigheter er det ingen tegn på at noen har overlevd.

Tremotorsflyet med plass til rundt 150 passasjerer ble designet i 1960-årene, og har vært en arbeidshest i russisk flytransport i flere tiår.

Letemannskaper har funnet og tatt på land vrakrester fra den havarerte flyvningen. Foto: Stringer / Reuters

Flere enn tusen maskiner av denne flytypen er produsert, men etter en rekke ulykker beordret russiske myndigheter i 2011 at flymodellen skulle fases ut.

I 2010 omkom 96 mennesker, blant dem Polens president Lech Kaczynski, da det styrtet under innflygingen til byen Smolensk vest i Russland.

En internasjonal undersøkelse slo fast at ulykken mest sannsynlig skyldtes en pilotfeil, men hendelsen fremmet oppfatningen av at TU-154s glansdager var over for lengst.

Noen måneder før flykrasjen hadde det russiske flyselskapet Aeroflot annonsert at de skulle pensjonere flymodellen, som nå sjelden brukes i sivil luftfart.