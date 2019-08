80 reddet i Middelhavet av «Ocean Viking»

Alle menneskene som var i gummibåten er nå trygt om bord på «Ocean Viking», skriver organisasjonen på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Akkurat nå jobber vi med å kartlegge tilstanden til menneskene. Antall mennesker som ble reddet er heller ikke endelig bekreftet, sier Karine Nordstrand, lege og president i Leger Uten Grenser til NRK.

Ifølge nyhetsbyrået AP dreier det seg om 80 personer som er hentet opp fra en stor gummibåt. Blant disse er det fem kvinner og fire barn, skriver byrået, som viser til opplysninger fra et nettverk drevet av aktivister.

De som trenger det får medisinsk hjelp om bord. Deretter handler det om å få disse sårbare menneskene til en trygg havn, skriver Leger Uten Grenser i en pressemelding.

Redningen av menneskene i havsnød skjedde under et døgn etter at Leger Uten Grenser, i samarbeid med SOS Mediterranée, nådde søk- og redningssonen i det sentrale Middelhavet utenfor Libya.

Det norskeide redningsskipet har et mannskap på 31 personer.

Leger Uten Grenser ber nå om at europeiske myndigheter og Norge bidrar til å sikre at disse menneskene kan bli satt i land i nærmeste trygge havn. Italias innenriksminister Matteo Salvini har flere ganger nektet skip med migranter å legge til havn i Italia.

Containere på dekk av «Ocean Viking» er bygget om til ulike oppholdsrom, med blant annet bad og en klinikk slik at helsearbeiderne fra Leger uten grenser kan bistå på best mulig vis om bord. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

Doblet risiko

Risikoen for å miste livet på å krysse det sentrale Middelhavet er doblet på ett år. Det viser den nyeste statistikken fra FNs migrasjonsbyrå som har fått organisasjoner til å slå alarm.

François Thomas er president for franske SOS Mediterranée. Han mener flyktninger aldri har hatt større risiko for å dø på flukt over Middelhavet. Foto: Charlotte Bergløff / NRK

– Det har vært en nedgang i antallet mennesker som forsøker å ta seg over Middelhavet, og det har vært en nedgang i antall døde. Men det som skjer akkurat nå i det sentrale Middelhavet er at risikoen for å dø aldri har vært større. Så selv om det er færre som reiser, så har risikoen for å miste livet aldri vært så store som nå.

Det sa François Thomas som er president for franske SOS Mediterranée da NRK besøkte «Ocean Viking» før avreise.

I 2018 forsøkte 36.883 migranter å ta seg med båt fra Libya til Europa, ifølge IOM. 1111 av dem omkom.

I år er det registrert 9576 migranter. 579 av dem har mistet livet. Det betyr at seks prosent av alle båtflyktningene langs den sentrale middelhavsruten dør i forsøket.