78 prosent av Rios politiofre er svarte og mørkhudede

João Pedro Mattos ble drept av politiet i en fattig bydel i Rio for et par uker siden. Han døde i et regn av kuler da politiet gikk til aksjon mot huset der han bodde. Etter drapet har det vært voldsomme reaksjoner.

Opptøyene i amerikanske byer har ført til en rekke protester mot politivold også her i Brasil. Og den svarte 14-åringen er blitt et symbol, på samme måte som George Floyd i USA.

I likhet med i USA er politivold og rasisme et ytterst brennbart tema i Brasil, og tallenes tale er klar: Svarte og fattige er i stort flertall blant dem som blir drept av politiet.

78 prosent

Det 14 år gamle politiofferet João Pedro Mattos blir kalt «Brasils George Floyd» Foto: IAN CHEIBUB / Reuters

Brasils største mediehus O Globo offentliggjør i dag en rapport fra delstaten Rio som viser at et stort flertall av dem som blir drept av politiet er svarte og mørkhudede (såkalte pardos).

Ifølge rapporten var hele 78 prosent av de drepte svarte og mørkhudede – en befolkning som utgjør 54 prosent av delstatens innbyggere.

Tallet på politidrap har økt kraftig i Brasil de siste par årene, særlig i Rio de Janeiro. Her har myndighetene langt på vei har gitt politiet frie hender til å skyte på mistanke mot antall kriminelle i byens fattigkvartaler, de såkalte favelaene.

I fjor ble mer enn 1.800 mennesker drept av politiet, det høyeste registrerte tallet noensinne. 43 prosent av de drepte var mellom 14 og 30 år.

«Svarte liv teller» er blitt en viktig slagord i Brasil etter demonstrasjonene i USA. Foto: IAN CHEIBUB / Reuters

Høyesterett sier stopp

Det er høy kriminalitet i favelaene, og myndighetene forsvarer sin politikk med at narkobander bruker områdene i sin virksomhet. Likevel har det de siste ukene vært økende kritikk av politiets operasjoner.

Det er blant annet meldt om politiaksjoner samtidig med at hjelpeorganisasjoner deler ut mat og medisiner til fattige som er rammet av koronapandemien.

Brasils høyesterett har derfor kunngjort stans i politiaksjoner i favelaene, med unntak av helt spesielle tilfeller. Og politiet må nå ha en egen rettskjennelse for å aksjonere.

Høyesterett nevner spesielt den drepte João Pedro Mattos i sin begrunnelse for å stanse politiets innsats:

«Ingen ting kan forsvare at en 14-åring blir skutt mer enn 70 ganger», skriver dommeren Edson Fachin».

Grusom hendelse

Bestemoren til den fem år gamle Miguel da Silva deltar i en demonstrasjon foran høyblokken der han falt i døden. Foto: STRINGER / Reuters

Samtidig med protestene mot politivold rystes Brasil nå av en hendelse som gjelder det mange mener er utbredt rasisme i landets hvite middelklasse.

En svart hushjelp i byen Recife i nordøst-Brasil gikk ut for å lufte arbeidsgiverens hund, og hun ba husets frue om å passe sin fem år gamle sønn, Miguel da Silva.

I stedet plasserte hun den svarte gutten i heisen, der han havnet i feil etasje, Han gikk ut på en balkong og falt i døden fra niende etasje.

Den grusomme hendelsen har ført et voldsomt raseri, og det har vært store demonstrasjoner foran høyblokken der tragedien skjedde.

