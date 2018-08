78 personer smittet av Ebola på noen uker

En ny oversikt fra Verdens helseorganisasjon om Ebola-utbruddet i Nord-Kivu, nord i Den demokratiske republikken Kongo viser at 78 personer trolig har blitt smittet så langt. 44 personer har dødd av sykdommen så langt.

Det er litt over to uker siden guvernøren i provinsen erklærte at det hadde kommet nye tilfeller av Ebola-smitte.

Helsepersonell smittet

I oversikten sies det at 10 av de smittede er helsepersonell som har blitt smittet ved å behandle syke. De fleste av disse har blitt smittet på vanlige klinikker og legekontor, før helsemyndighetene var klar over at det var et nytt utbrudd på gang.

Etter at utbruddet av Ebola-smitte ble kjent i området har lokale helsemyndigheter, sammen med andre hjelpeorganisasjoner, opprettet flere behandlings- og isolasjonssentre for Ebola-smittede.

Flere ebolautbrudd de siste årene

Det har vært flere bølger av ebolasmitte i flere afrikanske land. De første kjente tilfellene av ebolasmitte var i 1976 i deler av det som nå er Sør-Sudan og den Demokratiske republikken Kongo.

Ebolaepidemien i årene 2013 til 2015 tok livet av 11.300 mennesker i de tre vestafrikanske landene Guinea, Sierra Leone og Liberia.

Smitten spredde seg svært raskt, og på det verste anslo myndighetene i Sierra Leone at om lag fem personer ble smittet hver time.