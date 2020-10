75-åring frigitt etter fire år som gissel - lover at hun skal tilbake til Mali

– Maman, maman! ropte den godt voksne sønnen der han kastet seg fram og løftet en liten, vever kvinne kledd i hvitt opp i armene sine. Gråtende bar Sebastian Chadaud-Pétronin moren sin vekk fra mobil- og TV-kameraene.

Det rørende møtet fant sted på flyplassen utenfor Bamako, hovedstaden i det vestafrikanske landet Mali.

Mistet fire tenner

Sønnen har kjempet for å se moren Sophie i live siden hun ble kidnappet av jihadister på julaften i 2016. Med sønnen ved sin side fortalte den franske hjelpearbeideren at hun var sikker på at hun en dag skulle slippes fri, og at hun ikke kom til å dø før det skjedde:

– Jeg sa til meg selv at jeg ikke måtte gi døden for stor plass, fordi man vet ikke hvor, når og hvordan det kommer til å skje. Jeg tenkte også at jeg måtte fortsette, være sterk og holde ut, sa Petronin til pressen etterpå.

Hun fortalte at formen var fin, til tross for at hun hadde gått ned i vekt og hadde mistet fire tenner.

Sebastian Chadaud-Pétronin og moren Sophie Pétronin. Hun skjuler de tapte tennene sine bak det hvite tørkleet. Foto: Paul Logerie / Reuters

18. august kuppet militæret makten i Mali, og president Boubacar Keita ble arrestert og ført bort i en svart bil. Sinnet og frustrasjonene mot presidenten hadde vokst i befolkningen, blant annet som følge av at han ikke har klart å slå ned på jihadistgruppene som har vokst seg sterkere under hans styre.

Overgangsregjeringen som nå styrer, har uttalt at den ønsker seg mer stabilitet.

Opposisjonspolitiker satt fri

Sophie Pétronin var ikke den eneste som kunne vandre ut i frihet denne dagen.

De italienske gislene Pierluigi Maccalli og Nicola Chiacchio ble møtt av statsminister Giuseppe Conte da de kom hjem. Foto: Government Handout / Reuters

To italienere, Pierluigi Maccalli og Nicola Chiacchio ble også satt fri etter henholdsvis ett og to år i fangenskap. Opposisjonspolitiker Soumaila Cissé ble også løslatt etter seks måneder i fangenskap. Han ble bortført da han drev valgkamp i Timbuktu i mars.

Det er jihadistgruppa Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) som sier de står bak.

Den Al Qaida-tilknyttede gruppa godtok å frigi den franske hjelpearbeideren, to italienere og opposisjonspolitikeren Cissé mot at jihadister ble satt fri. Dermed ble over hundre jihadister løslatt fra fengsel i Bamako og flydd nordover i landet i en fangeutveksling.

– Jeg er veldig glad for å være ute, både for Malis del og for familien min. Jeg tilbrakte seks måneder under svært krevende forhold i Saharaørkenen, i nesten konstant isolasjon, men jeg må innrømme at jeg ikke ble utsatt for vold, hverken fysisk eller psykisk, sa Cissé iført munnbind til associated press etter at han ble løslatt.

Soumaila Cissé ble også møtt med varme klemmer da han kom hjem. Foto: Michele Cattani / AFP

Et sveitsisk gissel drept

Samtidig melder det sveistiske utenriksdepartementet at misjonæren Beatrice Stöckli er blitt drept etter å ha blitt holdt som gissel i Mali i fire år. Hun var holdt av den sammen gruppen som Sophie Pétronin.

Ifølge departementet ble hun drept for en måned siden.

Den 59 år gamle kvinnen ble bortført i januar 2016.

Vil tilbake

Dagen etter at Sophie Petronin møtte sønnen for første gang på flyplassen i Malis hovedstad, ankom 75-åringen til Paris med et nytt fly. I grått høstvær møtte hun flere familiemedlemmer og president Emmanuel Macron, som stod klar for å ønske henne velkommen på fransk jord.

Familien Pétronin gir hverandre en gruppeklem, mens president Emmanuel Macron bivåner det hele. Foto: Gonzalo Fuentes / AP

Etter å ha truffet familien ønsker Petronin å dra tilbake til byen Gao der hun jobbet for å hjelpe underernærte og foreldreløse barn før hun ble kidnappet. Hun vil se hvordan det går med barna som hun ikke har sett på fire år.

Men først skal hun være sammen med familien