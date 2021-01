737 Max får igjen fly i Europa

– Vi har nådd en betydelig milepæl på en lang vei, sier EASAs administrerende direktør Patrick Ky i en pressemelding

Luftfartstilsynet godkjenner at en modifisert versjon av Boeing 737 Max skal tas i bruk igjen.

– Trygt

Kravene er at flyene skal gjennom blant annet programvareoppgraderinger, elektrisk omarbeid og kontroll av vedlikehold, står det i pressemeldingen. Mannskap som skal fly modellen skal også ha denne kunnskapen.

– Etter omfattende analyse fra EASA, har vi bestemt at 737 Max trygt kan fløy igjen. Denne vurderingen ble utført helt uavhengig av Boeing eller Federal Aviation Administration og uten økonomisk eller politisk press, Vi stilte vanskelige spørsmål til vi fikk svar og presset på for løsninger som tilfredsstilte våre strenge sikkerhetskrav, sier Ky.

Norwegian avventer

Problemer med datasystemet i Boeings nye 737 Max-fly mistenkes for å ha ført til at to fly med til sammen 346 mennesker om bord styrtet i Indonesia og Etiopia. Hundrevis av fly har stått på bakken veden over siden våren 2019.

AVVENTER: Pressesjef Tonje Næss i Norwegian.

For Norwegian som både har 737 Max i bestilling og i sin flåte i dag, har godkjenningen lite å si akkurat for øyeblikket.

– Vi står midt i en rekonstruksjonsprosess og har mellom syv og ni i fly i luften, det er 737-800-fly. Vi skal opp til 50 fly til sommeren, men det er for tidlig for oss å si noe om 737 Max nå, sier pressesjef Tonje Næss i Norwegian til NRK.