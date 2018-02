71 personer døde etter flystyrt utenfor Moskva

Russiske myndigheter bekrefter søndag ettermiddag at alle de 71 personene om bord mistet livet i styrten.

– 65 passasjerer og seks besetningsmedlemmer var om bord. Alle ble drept, opplyser Russlands havarikommisjon for transport i en uttalelse.

En kilde i redningsmannskapene sier til nyhetsbyrået Interfax at personene om bord ikke «hadde en sjanse» til å overleve.

Den svarte boksen funnet

Det russiske kriseministeriet opplyste like etter klokken 16.00 norsk tid at likene til to av passasjerene er funnet på krasjstedet.

Flyet, en Antonov An-148 fra flyselskapet Saratov Airlines, styrter kort tid etter det tok av fra Domodedovo-flyplassen utenfor Moskva, ifølge russiske medier.

Flyet var på vei til byen Orsk.

Den svarte boksen fra det styrtede flyet er også funnet, melder RT News. Boksen gjør lydopptak i cockpiten og vil bli et viktig ledd i etterforskningen. Mannskapene har nå satt opp lyskastere, slik at arbeidet kan fortsette utover natten.

Russlands president Vladimir Putin har overbrakt sine kondolanser til alle dem som mistet familie og venner i styrtet, ifølge Interfax.

Putin har også gitt ordre om å nedsette en ulykkeskommisjon som skal granske hendelsen.

Etterforsker årsaker

Ifølge russiske nyhetsbyråer har vitner fortalt at de så at brennende fly falle fra himmelen.

Statlig russisk TV har sendt bilder fra krasjstedet, der man kan se vrakrester i snøen. Restene skal være spredt ut over et større område, rundt 40 kilometer fra flyplassen det tok av fra.

– Vrakrester fra An-148-flyet og flere omkomne er funnet i nærheten av landsbyen Stepanovskoje, sier en talsmann for det russiske departementet for nødssituasjoner til Tass.

Et bilde fra stedet der det russiske flyet styret søndag. Foto: Stringer / Reuters

Årsaken til styrten er så langt ikke kjent, men det har snødd kraftig i Russland de siste dagene. Det skal også ha vært svært dårlig sikt.

Det russiske transportdepartementet opplyser at de etterforsker flere mulige årsaker til ulykken, deriblant både menneskelig svikt og værforhold.

Flere fra samme område

En kilde ved Domodedovo-flyplassen sier ifølge nyhetsbyrået AP at flyet forsvant fra radaren i løpet av to minutter etter avgang.

Flightradar24 skriver på Twitter at flydata viser at flyhøyden falt fra 6200 fot til 3200 fot det siste minuttet før signalet forsvant.

Guvernøren i Orenburg-regionen, der flyet var på vei, sier til russiske medier at «flere enn 60 av personene» om bord er fra området.

Det som angivelig skal være bilder fra stedet er lagt ut av twitter-kontoen Aviation Safety Net.

Det russiskproduserte flyet var sju år gammelt, og det skal ha blitt kjøpt av Saratov Airlines fra et annet russisk flyselskap for ett år siden, ifølge AFP.

Flyet var produsert a flyfabrikken Voronezh, og selskapet sier til nyehtsbyrået Tass at de vil bidra med all mulig hjelp i etterforskningen.

Flyselskapet Saratov har hovedsaklig kortere innenriksruter, men flyr også noe charter til utlandet.